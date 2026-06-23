Una de les estrelles de la sentència pel cas Mascaretes és l’empresari Víctor de Aldama, a qui se li ha imposat una pena de només quatre anys de presó i a més se li ha suspès arran de la seva col·laboració amb la justícia. De fet, De Aldama és un dels tres condemnats pel Tribunal Suprem, que l’inclou en la trama com un membre indispensable de l’organització criminal. Al capdavall, és qui va corrompre l’exministre José Luis Ábalos i el seu “assistent” Koldo García, condemnats s 24 i 19 anys de presó respectivament. Els magistrats van entendre que l’havien de “premiar” per haver actuat com un “penedit”.
Aldama no ha desaprofitat l’ocasió per animar els seus companys de condemna a fer com ell i delatar les conductes susceptibles de corrupció. Només recollir la sentència, Aldama, a les portes de la seu del Tribunal Suprem, va esperonar Ábalos a seguir el seu exemple. “Espero que els que venen darrere col·laborin”, va dir, tot assegurant que “en aquest país, la col·laboració serveix”. Una tesi que va reblar en una sucosa entrevista a Telecinco on es va vantar d’haver ofert una “una col·laboració efectiva”, aportant “indicis” i “proves” que li han servit per sortir indemne, a la pràctica, de l’escàndol de la venda de material sanitari per la COVID a canvi de comissions.
L’empresari condemnat insisteix que el seu missatge de col·laboració té destinataris com ara Julio Martínez, l’amic de Zapatero amb qui feien els negocis de consultoria investigats en la causa Plus Ultra, per a l’exmilitant socialista i lampista de la formació Leire Díez, i sobretot, per al mateix Ábalos. En aquest punt Aldama va instar Ábalos a explicar que “va ser coaccionat per José Luis Rodríguez Zapatero a les ordres de Pedro Sánchez”. “Té l’oportunitat, en altres causes com la d’Obres Públiques, la del finançament il·legal del partit o Plus Ultra, de col·laborar amb la justícia”, va dir.
Sánchez, el número 1
Aldama ha remarcat que Ábalos ha estat condemnat i que no té cap intenció de “qüestionar-ho”, però creu que l’exministre encara “té possibilitats de parlar i dir coses, com per exemple del tema de Plus Ultra i el tema de Zapatero”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que va declarar al Tribunal Suprem que Ábalos “havia estat coaccionat per Zapatero a les ordres del president Pedro Sánchez”, a qui ha tornat a assenyalar com a “número u en tot”.
Aldama ha avançat que “seguirà col·laborant més” amb la justícia, com ja va fer en va lliurar al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno un sobre afirmant que tenia informació sobre un presumpte finançament irregular del PSOE i de la Internacional Socialista. Un cas que encara es troba sota secret de sumari. En aquest punt, preguntat per la investigació sobre Zapatero, Aldama ha pronosticat que en el futur l’expresident espanyol “pot ser imputat per altres coses que arribaran”, tot i que ha evitat detallar quines. “Anirà a la presó, i el senyor Pedro Sánchez darrere seu”, ha augurat.