Una de las estrellas de la sentencia por el caso Mascarillas es el empresario Víctor de Aldama, a quien se le ha impuesto una pena de solo cuatro años de prisión y además se le ha suspendido debido a su colaboración con la justicia. De hecho, De Aldama es uno de los tres condenados por el Tribunal Supremo, que lo incluye en la trama como un miembro indispensable de la organización criminal. Al final, es quien corrompió al exministro José Luis Ábalos y su «asistente» Koldo García, condenados a 24 y 19 años de prisión respectivamente. Los magistrados entendieron que debían «premiarlo» por haber actuado como un «arrepentido».

Aldama no ha desaprovechado la ocasión para animar a sus compañeros de condena a hacer como él y delatar las conductas susceptibles de corrupción. Solo recoger la sentencia, Aldama, a las puertas de la sede del Tribunal Supremo, instó a Ábalos a seguir su ejemplo. «Espero que los que vienen detrás colaboren», dijo, asegurando que «en este país, la colaboración sirve». Una tesis que remató en una jugosa entrevista en Telecinco donde se jactó de haber ofrecido una «colaboración efectiva», aportando «indicios» y «pruebas» que le han servido para salir indemne, en la práctica, del escándalo de la venta de material sanitario por la COVID a cambio de comisiones.

El empresario condenado insiste en que su mensaje de colaboración tiene destinatarios como Julio Martínez, el amigo de Zapatero con quien hacían los negocios de consultoría investigados en la causa Plus Ultra, para la exmilitante socialista y fontanera de la formación Leire Díez, y sobre todo, para el mismo Ábalos. En este punto Aldama instó a Ábalos a explicar que «fue coaccionado por José Luis Rodríguez Zapatero bajo las órdenes de Pedro Sánchez». «Tiene la oportunidad, en otras causas como la de Obras Públicas, la del financiamiento ilegal del partido o Plus Ultra, de colaborar con la justicia», dijo.

Víctor de Aldama, en un momento de la entrevista/QS

Sánchez, el número 1

Aldama ha remarcado que Ábalos ha sido condenado y que no tiene ninguna intención de «cuestionarlo», pero cree que el exministro aún «tiene posibilidades de hablar y decir cosas, como por ejemplo sobre el tema de Plus Ultra y el tema de Zapatero», ha afirmado. En este sentido, ha recordado que declaró al Tribunal Supremo que Ábalos «había sido coaccionado por Zapatero bajo las órdenes del presidente Pedro Sánchez», a quien ha vuelto a señalar como «número uno en todo».

Aldama ha avanzado que «seguirá colaborando más» con la justicia, como ya hizo al entregar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un sobre afirmando que tenía información sobre un presunto financiamiento irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Un caso que aún se encuentra bajo secreto de sumario. En este punto, preguntado por la investigación sobre Zapatero, Aldama ha pronosticado que en el futuro el expresidente español «puede ser imputado por otras cosas que llegarán», aunque ha evitado detallar cuáles. «Irá a la cárcel, y el señor Pedro Sánchez detrás suyo», ha augurado.