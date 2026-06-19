Si ya era bastante complejo el caso Leire, ahora se añade una guerra entre los investigados. Tras las diferentes interlocutorias del titular del Tribunal Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre el caso Leire, la supuesta trama para torpedear investigaciones judiciales contra el PSOE, el gobierno socialista, Pedro Sánchez y su entorno, ha comenzado una disputa entre los diferentes imputados.

El martes de esta semana el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, uno de los principales protagonistas operativos de la policía patriótica, pidió al juez personarse como perjudicado. De hecho, su nombre y el de su abogado, Antonio García Cabrera, -interrogado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, constan en el denso sumario bajo tutela de Pedraz. La iniciativa de Villarejo ya ha sido trasladada a las partes para que manifiesten su posicionamiento.

La reacción inmediata ha sido la de otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset, fundador de la Asociación Víctimas del comisario Villarejo. De hecho, el escrito de personación del policía cargaba las tintas contra Pérez Dolset a quien acusaba de filtrar archivos de audio de la macrocausa Tándem, es decir, el gran sumario sobre las actividades de Villarejo que supera la cuarentena de causas. Dolset ha presentado otro escrito, de ocho páginas y al que ha tenido acceso El Món, para que el magistrado rechace la personación del comisario como perjudicado por «afectar de forma directa a la posición procesal y al derecho de defensa» del empresario y por «un riesgo evidente de expansión indebida del objeto procesal».

Villarejo en los juzgados de Andorra el pasado 4 de noviembre/Maricel Blanc/EP

Tiene otras maneras

En el escrito, la representación legal de Dolset concreta que «la oposición» a la personación de Villarejo se concentra «exclusivamente en la pretensión de comparecer como perjudicado en esta causa». En ningún caso, el escrito «discute» que «Villarejo pueda ejercitar, en la vía y forma legalmente procedentes, las acciones que considere oportunas». «Lo que se niega», concreta, «es que las actuaciones desplegadas por Pérez Dolset en relación con los «conocidos como grabaciones de Villarejo» puedan convertirlo en perjudicado en esta investigación y «ni de lejos justificar su acceso general a una causa en la que pretende reabrir debates propios de otros procedimientos». Dolset recuerda la multitud de procedimientos penales pendientes del comisario que podrían aún enredar más la situación.

En el escrito de petición de personación de Villarejo, el comisario reprochaba que la instrucción había dejado entrever que se “mercadeaba” con audios supuestamente conseguidos en la macrocausa Tándem, donde el comisario es el principal investigado, y que se le implique en una estructura “parapolicial” para reventar las causas que afectan a los socialistas. Y apuntaba directamente a Pérez Dolset como responsable de la difusión de los audios. Una acusación que rehúsa de pleno Dolset que niega ser el causante de un «perjuicio penalmente relevante» para el comisario. Además, discrepa que el uso que se haya hecho de los audios sea relevante, y en cualquier caso, afirma que el comisario «no ostenta en este caso una condición directa, concreta y actual de perjudicado por los hechos que se investigan». En todo caso, Dolset reclama que si el juez considera que podría ser un perjudicado se delimite a qué parte de las actuaciones podrá acceder.