El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha levantado el secreto de la última pieza separada que quedaba reservada de la investigación sobre la trama del PSOE. El magistrado considera que se han terminado las diligencias pendientes que justificaban el mantenimiento del secreto de esta pieza cuando se levantó el secreto de casi toda la causa el pasado 1 de junio. La pieza liberada solo tenía acceso el ministerio fiscal.

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De esta manera, todas las actuaciones quedan a disposición de todas las partes. Precisamente, el auto de dos páginas al que ha tenido acceso El Món, coincide con un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) donde relaciona aún más la estructura orgánica de la formación con la trama que buscaba «desestabilizar los procesos judiciales contra el PSOE».

El caso se dirige contra Laire Díez y contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien insiste en su inocencia, por presuntos delitos de organización criminal, soborno, revelación de secretos e inducción al falso testimonio. De hecho, algunas fuentes del caso aseguran que Pedraz, ahora que ha terminado las diligencias pendientes, podría llegar a imputar al PSOE como formación a raíz de la relación que la UCO intenta acreditar desde el inicio de las pesquisas.

Parte dispositiva del auto que levanta todo el secreto/QS

Una investigación que viene de otra

Pedraz asumió la investigación en diciembre de 2025 tras la detención de Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y del empresario y director de Servinabar Antxon Alonso, vinculado a Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso recibieron 700.000 euros en comisiones “para implicar empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en sus operaciones” en un total de cinco transacciones bajo sospecha.