Respuesta contundente del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la imputación en el caso Leire. A través de un comunicado emitido esta mañana, con una extrema rotundidad, Cerdán, quien también está investigado en el caso Koldo por comisiones a cambio de adjudicaciones, carga contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, a quien acusa de «destruir personas». Además, reivindica su inocencia y niega cualquier relación de coordinación o jefatura con la trama Hirurok, es decir, el nombre que utilizaban el núcleo de la trama de Leire Díez.

En el comunicado, al que ha tenido acceso El Món, Cerdán «niega categórica e inequívocamente cualquier acto delictivo que se me atribuya en estos procedimientos». En este sentido, recuerda que fue citado como testigo por el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, en relación con los mismos hechos que ahora investiga el Tribunal Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. «Después de meses de investigación, en ningún momento se consideró un cambio en mi condición procesal», evidencia el exdiputado del PSOE. Además, recuerda que todas las diligencias del Juzgado 9 han sido «ampliamente informadas y publicadas».

La Audiencia Nacional investiga el apagón en la península Ibérica/Quico Sallés

¿Dónde está el informe?

En el escrito, Cerdán subraya que hace «exactamente un año» fue «el objetivo de una campaña mediática similar instigada por otra operación llevada a cabo por esta misma unidad de la Policía Judicial, que incluso llevó a mi prisión preventiva acusado de haber recibido al menos 5 millones de euros». «Esta acusación debía demostrarse en aquel momento con un informe patrimonial que, un año después, aún no han emitido los expertos de esta unidad de la Policía Judicial», en referencia a la UCO.

Por eso concluye que «el objetivo no es investigar delitos, sino destruir personas». «Destruir la reputación, el nombre y la integridad de ciertos ciudadanos que ciertos sectores del Estado perciben como una molestia», añade. «Es desde esta perspectiva que la Policía Judicial no inicia investigaciones sobre incidentes específicos que parecen delictivos para luego buscar a los responsables; utilizan la metodología inversa».

Para Cerdán, los guardias civiles «seleccionan objetivos y luego se abren investigaciones contra ellos con el objetivo de encontrar ‘algo’ que se pueda utilizar para manchar su imagen y socavar su credibilidad pública». «Esta es la única manera de entender por qué mi nombre continúa apareciendo en relación con una sucesión de cuestiones diferentes (primero las mascarillas, luego las obras públicas, luego la financiación ilegal de los partidos, ahora Hirurok, Sepi y cualquier otra cosa que sea necesaria)», reprocha. «Ante esta situación extremadamente grave, afirmo mi inocencia y la necesidad de proteger la presunción de inocencia como un valor esencial en una sociedad democrática», concluye Cerdán.