Resposta contundent de l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, a la imputació en el cas Leire. A través d’un comunitat emès aquest matí, amb una extrema rotunditat, Cerdán que també està investigat en el cas Koldo per comissions a canvi d’adjudicacions, carrega els neulers contra la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, a qui acusa de “destrossar persones”. A més, reivindica la seva innocència i nega qualsevol relació de coordinació o prefectura amb la trama Hirurok, és a dir, el nom que utilitzaven el pinyol de la trama de Leire Díez.
En el comunicat, al que ha tingut accés El Món, Cerdán “nega categòricament i inequívocament qualsevol acte delictiu que se m’atribueixi en aquests procediments”. En aquest sentit, recorda que va ser citat com a testimoni pel Jutjat d’Instrucció 9 de Madrid, en relació amb els mateixos fets que ara investiga el Tribunal Central d’Instància 5 de l’Audiència Nacional. “Després de mesos d’investigació, en cap moment es va considerar un canvi en la meva condició processal”, evidencia l’exdiputat del PSOE. A més, recorda que totes les diligències del Jutjat 9 han estat “àmpliament informades i publicades”.
On és l’informe?
En l’escrit, Cerdán remarca que fa “exactament un any” va ser “l’objectiu d’una campanya mediàtica similar instigada per una altra operació duta a terme per aquesta mateixa unitat de la Policia Judicial, que fins i tot va comportar a la meva presó preventiva acusat d’haver rebut almenys 5 milions d’euros”. “Aquesta acusació s’havia de demostrar en aquell moment amb un informe patrimonial que, un any després, encara no han emès els experts d’aquesta unitat de la Policia Judicial”, en referència a l’UCO.
Per això conclou que “l’objectiu no és investigar delictes, sinó destruir persones”. “Destruir la reputació, el nom i la integritat de certs ciutadans que certs sectors de l’Estat perceben com una molèstia”, afegeix. “És des d’aquesta perspectiva que la Policia Judicial no inicia investigacions sobre incidents específics que semblen delictius per després buscar-ne els responsables; utilitzen la metodologia inversa”.
Per a Cerdan, els guàrdies civils “seleccionen objectius i després s’obren investigacions contra ells amb l’objectiu de trobar ‘alguna cosa’ que es pugui utilitzar per tacar la seva imatge i soscavar la seva credibilitat pública”. “Aquesta és l’única manera d’entendre per què el meu nom continua apareixent en relació amb una successió de qüestions diferents (primer les mascaretes, després les obres públiques, després el finançament il·legal dels partits, ara Hirurok, Sepi i qualsevol altra cosa que calgui), retreu”. “Davant d’aquesta situació extremadament greu, afirmo la meva innocència i la necessitat de protegir la presumpció d’innocència com a valor essencial en una societat democràtica”, conclou Cerdán.