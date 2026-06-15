Nou atestat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, en el cas Leire, al suposada trama del PSOE per torpedinar investigacions contra el partit i el seu líder, el president del govern, Pedro Sánchez. Un informe ampliatori que relaciona diversa documentació i elements recollits en els escorcolls. Elements que els agents investigadors utilitzen per dirigir el centre de la investigació cap el PSOE i els responsables del seu funcionament orgànic. De fet, aquest informe podria justificar un nou moviment del jutge instructor, Santiago Pedraz, que acusacions i defenses esperen que més aviat que mai imputi el PSOE en la causa.
L’informe, amb data d’11 de juny de 107 pàgines i al que ha tingut accés El Món, assegura que la formació que lidera Pedro Sánchez, va pagar viatges a Leire Díez per celebrar reunions orientades a aconseguir informació per desvirtuar les investigacions contra el partit i contra Pedro Sánchez i el seu entorn. Una d’aquestes reunions per trobar-se amb el comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo.
Per altra banda, els agents de l’institut armat també relacionen diverses agendes de l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, imputat en el cas Koldo. Uns documents que, a criteri dels investigadors, avalarien la tesi que Cerdán “va adquirir especial rellevància en la participació i el coneixement” de la presumpta trama del “cas Leire Díez” per intentar anul·lar procediments judicials i policials contra el govern, així com buscar informació compromesa contra jutges, fiscals i la mateixa UCO.
També la Guàrdia Civil
En aquest informe, que ja té el titular del Tribunal Central d’Instància número cinc de l’Audiència Nacional, sosté que la Direcció General de Guàrdia Civil va obrir diverses investigacions reservades contra agents de l’UCO perquè l’exmilitant del PSOE Leire Díez es va “aprofitar la relació” amb la directora general d’aquest. “Aprofitant-se de la relació que mantenia amb la directora general de la Guàrdia Civil i mitjançant aquesta, en un moment donat i en el marc de les actuacions que venia desenvolupant, Leire va marcar com un dels seus objectius el dur a terme ‘investigacions internes’ al si de la Guàrdia Civil dirigides contra la Unitat Central Operativa”, raonen els agents.