Quedar-se enmig. Aquest és el posicionament del ministeri fiscal a la petició de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de retirar la qüestió prejudicial que va presentar sobre l’aplicació de la llei d’amnistia que tenien pendent després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En un informe al qual ha tingut accés El Món, la Fiscalia Superior de Catalunya no mostra cap oposició a retirar una qüestió prejudicial i ho deixa en mans de la sala. Al capdavall, el ministeri públic recorda que no va instar la qüestió prejudicial i que va ser a iniciativa del tribunal. Per altra banda, recorda que la sentència del TJUE està relacionada amb la malversació per la qual estan acusats els dos líders d’ERC, però, en tot cas aquesta relació l’ha de valorar la sala i si “dona per contestades les preguntes”, retirar d’ofici la qüestió i dictar la resolució pertinent.
El fiscal del cas, i tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, assegura en el seu escrit que “més enllà de pronunciaments genèrics que puguin traslladar-se al present procediment, no detectem una completa identitat entre les qüestions abordades i resoltes per les sentències del TJUE”. En aquesta línia, el fiscal, en el seu escrit de quatre pàgines, recorda que el ministeri públic no va considerar procedent, el juliol del 2024, la presentació de les prejudicials, i que estava a favor d’aplicar la llei de l’oblit penal a Jové i Salvadó.
En mans dels togats
Ariche afirma que haurà de ser la sala del TSJC la que, si entén que els dubtes plantejats en la seva prejudicial ja han quedat resolts per la sentència del TJUE, “procedeixi d’ofici a retirar la qüestió formulada, o mantenir-la en cas contrari”. En definitiva se’n renta les mans tot i emfatitzar que el ministeri públic es va pronunciar a favor de l’amnistia pels dos secretaris generals que Oriol Junqueras, tenia com a president i com a conseller d’Economia.