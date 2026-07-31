Javier Bardem s’ha convertit en un dels actors espanyols més internacionals, tota una estrella que se suma a la llista de famosos amb infàncies complicades. De fet, ell no va tenir uns primers anys molt fàcils si fem cas al testimoni que acaba de treure a la llum. Havia nascut a una família d’artistes, sí, però que els pares se separessin i que tingués una educació amb càstigs va acabar marcant-lo negativament: “Les aules estaven superpoblades, amb un ensenyament centrat en la memorització més rígida i on els càstigs físics eren una cosa habitual”.
En una entrevista a Wired, ha confessat que va passar-ho molt malament durant el divorci. Ha sorprès que reveli el ritual que va ajudar-lo a superar-ho, ja que no és gaire habitual: “Jo era petit quan els meus pares van separar-se i em vaig consolar amb ET, vaig veure aquella pel·lícula unes 24 vegades“.
Javier Bardem lamenta haver viscut uns primers anys complicats
En una altra conversa al pòdcast En clave de Rhodes, Javier Bardem ha aplaudit que la mare i els germans li donessin “molt d’afecte”. Ara bé, no recorda molts episodis macos: “Em vaig sentir com un nen molt abandonat en alguns aspectes. Més enllà de l’amor de la meva mare i dels meus germans, sentia que hi havia una part de mi que ja no estava cuidada”, ha revelat. Que els pares els intentessin donar valors molt diferents no va ajudar, és clar. La mare sempre va mostrar-li el seu suport, però no pot dir el mateix del seu pare. De fet, ha recordat que quan va començar a actuar als inicis de la seva carrera cinematogràfica, va haver de suportar les crítiques del seu progenitor.
Era el 1990 i ell era un jove aspirant a actor que va haver d’acceptar tota mena feines. Entre elles, Las edades de Lulú, on havia d’interpretar el paper d’un home que participava en una escena de sexe amb un altre home. Segurament no ha estat la millor pel·lícula de la seva carrera, però tampoc no s’esperava que el pare reaccionés com va reaccionar: “Es va sentir avergonyit de mi“, ha reconegut ara molts anys després.
La vida li va canviar molt gràcies a la feina a films potents que el van portar a picar la porta, amb molt d’èxit a Hollywood. Ara pot presumir de ser una superestrella i pare de família, un paper en què ha intentat donar la millor infància als nens.