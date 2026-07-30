Carmen Cervera continua totalment desapareguda del mapa tres mesos després d’un ingrés hospitalari que va preocupar la família i també la gent que li té estima. La baronessa Thyssen va patir una pneumònia greu que va deixar-la molt afectada, tal com s’ha sabut després, fins al punt que encara no està recuperada del tot tantes setmanes després.
Els metges van recomanar-li que es prengués tot l’estiu amb calma, que reduís els actes públics i se centrés en acabar de recuperar-se. I, sorprenentment, els ha fet cas. Se sap que està reclosa al xalet de Sant Feliu de Guíxols, on es recupera allunyada dels flaixos. La premsa rosa ha especulat molt sobre el seu estat des de llavors, precisament perquè no se sap pràcticament res sobre com es troba. Ara, el seu nebot ha trencat l’hermetisme i ha tret a la llum informació nova que aporta una mica més de llum al tema.
Aquest dimecres, s’ha dut a terme una exposició a l’Espai Carmen Thyssen i el seu nebot hi ha anat com a representant ara que ella no pot anar-hi per problemes de salut. Des d’aquí, ha volgut tranquil·litzar aquells que estan preocupats pel seu estat. El mitjà digital Informalia ha recollit les declaracions de Guillermo Cervera, que ha destacat que la pneumònia ha afectat tant a Tita perquè era fumadora.
La bona notícia, després de tot, és que la veu molt recuperada i que han aconseguit convencèr-la perquè faci cas als metges: “Gràcies a Déu, està gaudint de l’estiu a Sant Feliu sense estar lligada als seus compromisos”. Deu haver-se espantat, ella que està acostumada a encadenar un acte rere un altre: “Ara, en canvi, ha decidit prendre’s un temps i gaudir de la seva casa, que és una meravella. Crec que s’ho mereix”, ha destacat el nebot.
Com es troba, realment, Carmen Cervera?
“Som una família molt petita i no hi ha res millor que estiguem tots units. Tothom està gaudint de les seves coses perquè no hi ha res greu pel que preocupar-se”, diu. I és que, si no fos així, “un no es mouria”, “l’altre no continuaria amb els seus plans” i ell no estaria “treballant cada dia” en la resta de temes de la col·lecció; ha repetit per intentar desmentir els rumors sobre l’empitjorament de Carmen Cervera.
El nebot de la baronessa diu que Carmen està “perfectament” i que la decisió d’aparèixer en públic li correspon només a ella. Ara es troba en una etapa “totalment nova” per a ella, ja que mai no havia gaudit tant de l’estiu: “Està descobrint la sensació de gaudir d’altres coses que sempre havia deixat en un segon terme”.
Amb aquestes declaracions, el cercle més pròxim de Carmen Cervera intenta posar fi als rumors que han envoltat el seu estat de salut en els últims mesos i transmetre un missatge d’optimisme sobre una recuperació que, de moment, continua avançant amb discreció des del seu refugi de la Costa Brava.