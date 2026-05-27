Carmen Cervera manté els fills preocupats mentre acaba de recuperar-se després de la pneumònia greu que l’ha fet estar ingressada a l’hospital uns quants dies. Li han donat l’alta mèdica, però això no vol dir que hagi deixat enrere un problema en l’aparell respiratori que sempre és preocupat i, encara més, a la seva edat.
La baronessa Thyssen, de 83 anys, descansa a la mansió de Sant Feliu de Guíxols en companyia de les filles bessones. El seu fill Borja, però, ha tornat a Madrid ara que la situació sembla haver millorat. Els periodistes han aprofitat la seva aparició en un acte públic per interrogar-lo sobre l’estat de salut de la seva mare.
En els últims dies, se l’ha vist fugir dels paparazzi a la carrera perquè no vol donar detalls del problema de salut de la mare. Borja Thyssen no ha pogut evitar que continuïn pressionant-lo, per la qual cosa ha acabat cedint i ha donat detalls en una conversa amb la periodista Paloma Barrientos.
Aquí, ha intentat tranquil·litzar i rebaixar la preocupació després de totes les informacions que s’han publicat sobre l’empitjorament de la mare: “Ara està tot en ordre, continua a Sant Feliu i vigilada”, ha assegurat en aquestes declaracions tan esperades.
L’entorn de Carmen Cervera insisteix que el seu estat és més preocupant del que diu el fill
Eren finals d’abril quan Tita Cervera havia de ser traslladada en helicòpter fins a una clínica privada de Barcelona, on rebia atenció mèdica per intentar alleugerir els problemes de salut que li havia provocat la pneumònia. El seu fill diu que el pitjor ha passat, però per les seves paraules sembla que no estaria encara del tot recuperada.
Malgrat aquest testimoni, però, des d’alguns programes de televisió continuen insistint que l’únic que està fent és ocultar una realitat més preocupant: “Existeix en el seu entorn una preocupació extrema”, han arribat a dir des de Y ahora Sonsoles. Qui diu la veritat en aquesta sèrie d’informacions contradictòries és un misteri, així que caldrà esperar a les següents filtracions per saber-ne més.