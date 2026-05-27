Carmen Cervera mantiene a los hijos preocupados mientras termina de recuperarse después de la grave neumonía que la ha mantenido ingresada en el hospital varios días. Le han dado el alta médica, pero esto no significa que haya dejado atrás un problema en el aparato respiratorio que siempre es preocupante y, aún más, a su edad.

La baronesa Thyssen, de 83 años, descansa en la mansión de Sant Feliu de Guíxols en compañía de las hijas gemelas. Su hijo Borja, sin embargo, ha regresado a Madrid ahora que la situación parece haber mejorado. Los periodistas han aprovechado su aparición en un acto público para interrogarlo sobre el estado de salud de su madre.

En los últimos días, se le ha visto huir de los paparazzi a la carrera porque no quiere dar detalles del problema de salud de su madre. Borja Thyssen no ha podido evitar que continúen presionándolo, por lo cual ha terminado cediendo y ha dado detalles en una conversación con la periodista Paloma Barrientos.

Borja Thyssen, preocupado por el estado de salud de su madre | Europa Press

Aquí, ha intentado tranquilizar y reducir la preocupación después de toda la información que se ha publicado sobre el empeoramiento de su madre: “Ahora está todo en orden, sigue en Sant Feliu y vigilada”, ha asegurado en estas declaraciones tan esperadas.

El entorno de Carmen Cervera insiste en que su estado es más preocupante de lo que dice el hijo

Eran finales de abril cuando Tita Cervera tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta una clínica privada de Barcelona, donde recibía atención médica para intentar aliviar los problemas de salud que le había provocado la neumonía. Su hijo dice que lo peor ha pasado, pero por sus palabras parece que no estaría todavía completamente recuperada.

A pesar de este testimonio, desde algunos programas de televisión continúan insistiendo en que lo único que está haciendo es ocultar una realidad más preocupante: “Existe en su entorno una preocupación extrema”, han llegado a decir desde Y ahora Sonsoles. Quién dice la verdad en esta serie de informaciones contradictorias es un misterio, así que habrá que esperar a las siguientes filtraciones para saber más.