Carmen Cervera ha sido ingresada en una clínica privada de Barcelona debido a las complicaciones que le ha generado una neumonía. Esta enfermedad respiratoria es peligrosa y aún más en pacientes de más de ochenta años como es su caso. La baronesa, que fue trasladada en helicóptero hasta allí, recibió el alta hace unos días y se recupera desde entonces en la casa que tiene en Sant Feliu de Guíxols. Parecía que se encontraba mejor, así que el hijo -que había viajado hasta allí para estar a su lado durante la hospitalización- volvió a Madrid con su esposa y los hijos. Ahora bien, que Borja Thyssen haya viajado a Barcelona de urgencia otra vez ha preocupado. La revista Semana ha podido conocer el motivo de este viaje improvisado y, efectivamente, tiene que ver con un contratiempo en la recuperación de su madre.

Fuentes cercanas a la familia confirman que la neumonía de la aristócrata fue realmente grave, por lo que ha necesitado atención médica en casa también después de recibir el alta. Habría sido aquí donde los médicos se habrían dado cuenta de que volvía a requerir un tratamiento más fuerte para evitar complicaciones y, por eso, este nuevo susto. Una de las preocupaciones principales es que la baronesa continúa fumando, a su edad, y este es un hábito muy perjudicial: «No nos ha extrañado que haya sufrido un buen susto«, han dicho algunos amigos a Informalia. Informan que Carmen Cervera está en reposo, bajo supervisión médica y sin recibir visitas.

No obstante, solo dos días después de volver a casa, Borja quiso tomar un avión y acompañar a su madre a la residencia de la Costa Brava debido a este contratiempo: «Quiso volver a estar con ella hasta que se estabilizara«. No ha sido hasta que ha comprobado que todo estaba en orden que ha vuelto a marcharse.

¿Qué dice Tita Cervera sobre su problema de salud?

A pesar de la preocupación por estos momentos más delicados, Tita Cervera se mantendría «optimista» y estaría terminando todos los mensajes que envía a su entorno con un «nos veremos pronto» que demuestra que confía en poder recuperar la rutina pronto. No se sabe si realmente ha llegado a estar en peligro su vida, pero no ha sido una situación fácil y será necesario que la hagan entrar en razón de que este problema de salud ha sido preocupante y debe poner de su parte para que no vuelva a repetirse.

Tita Thyssen con un contratiempo de salud | Semana

La baronesa Thyssen ha sido ingresada por una neumonía | Europa Press

Las revistas del corazón están cargadas hoy de información sobre el estado de salud de Tita Cervera, convertida en uno de los personajes de actualidad de la prensa rosa por su vida aristocrática.