Carmen Cervera empitjora en plena recuperació: sense visites i repòs
Jennifer Navarro
13/05/2026 11:58

Carmen Cervera ha estat ingressada en una clínica privada de Barcelona per culpa de les complicacions que li ha generat una pneumònia. Aquesta malaltia respiratòria és perillosa i encara més en pacients de més de vuitanta anys com és el seu casa. La baronessa, que va ser trasllada en helicòpter fins allà, va rebre l’alta fa uns dies i es recupera des de llavors a la casa que té a Sant Feliu de Guíxols. Semblava que es trobava millor, així que el fill -que havia viatjat fins allà per estar al seu costat durant l’hospitalització- va tornar a Madrid amb la dona i els fills. Ara bé, que Borja Thyssen hagi viatjat a Barcelona d’urgència una altra vegada ha preocupat. La revista Semana ha pogut saber el motiu d’aquest viatge improvisat i, efectivament, té a veure amb un contratemps en la recuperació de la mare.

Fonts properes a la família confirmen que la pneumònia de l’aristòcrata va ser realment greu, per la qual cosa ha hagut de necessitar atenció mèdica a casa també després de rebre l’alta. Hauria estat aquí on els metges s’haurien adonat que tornava a requerir d’un tractament més fort per evitar complicacions i, per això, aquest nou ensurt. Una de les preocupacions principals és que la baronessa continua fumant, a la seva edat, i aquest és un hàbit molt perjudicial: “No ens ha estranyat que hagi patit un bon ensurt“, ha dit alguns amics a Informalia. Informen que Carmen Cervera està en repòs, sota supervisió mèdica i sense rebre visites.

No obstant això, només dos dies després de tornar a casa, Borja va voler agafar un avió i acompanyar la mare a la residència de la Costa Brava per culpa d’aquest contratemps: “Va voler tornar a estar amb ella fins que s’estabilitzés“. No ha estat fins que ha comprovat que estava tot en ordre que ha tornat a marxar.

Què diu Tita Cervera del seu problema de salut?

Malgrat la preocupació per aquests moments més delicats, Tita Cervera es mantindria “optimista” i estaria acabant tots els missatges que envia al seu entorn amb un “ens veurem aviat” que demostra que confia poder recuperar la rutina aviat. No se sap si realment ha arribat a estar en perill la seva vida, però no ha estat una situació fàcil i caldrà que la facin entrar en raó que aquest problema de salut ha estat preocupant i ha de posar de la seva part perquè no torni a repetir-se.

Les revistes del cor van carregades avui d’informació sobre l’estat de salut de Tita Cervera, convertida en un dels personatges d’actualitat de la premsa rosa per la seva vida aristocràtica.

