Carmen Cervera ha estat ingressada d’urgència a la clínica Teknon de Barcelona, un dels centres privats més prestigiosos de la ciutat. La baronessa ha preocupat els tres fills, que han acudit ràpidament al seu costat en una imatge que ha sorprès de veure perquè hi ha hagut un distanciament històric entre ells des de fa anys. Ara han deixat els problemes de banda i han protagonitzat un reportatge a la revista Semana que no vèiem des de fa vuit anys, l’última vegada que vam veure junts Borja Thyssen i les germanes bessones.
Tita Thyssen hauria patit un problema de salut sever que va obligar-la a ser traslladada en helicòpter, un contratemps als seus 83 anys que els hauria angoixat molt. A les fotos, es veu els fills a les portes del centre hospitalari amb clara cara de preocupació i alerta. Afortunadament, però, el dia 1 van donar-li l’alta i ja es troba recuperant-se a casa així que la seva vida no corre perill. No s’ha filtrat què és exactament el que li ha passat ni la gravetat del mateix, per això, així que tot són suposicions.
El mitjà digital Vanitatis ha afegit més informació sobre la situació actual de l’aristòcrata, ja que han pogut situar el Borja i la seva dona a Madrid des del passat dia 3. Que hagin abandonat la capital catalana indica que Carmen es troba millor, si més no, i que no hi ha cap senyal d’alerta que els forci a estar al seu costat. Fonts properes a Borja Thyssen, però, confirmen que ha estat “molt preocupat” per la mare. Van estar molt de temps sense parlar-se, però ara sembla que han decidit tornar a donar-se suport mútuament.
Quins són els plans de futur de Carmen Cervera?
La baronessa no té cap mena de ganes de jubilar-se i deixar els negocis enrere, malgrat aquests problemes de salut. Ella té en ment l’obertura del seu museu a Barcelona, fixada per al 2028, un projecte gros que vol que s’agilitzi. Ara ha hagut d’aturar-se per motius obvis, un moment complicat en el qual almenys ha vist com arribava la pau entre els fills.
Carmen Cervera també protagonitza titulars per un tema que no té res a veure amb el seu estat de salut. I és que el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha reconegut el dret d’una de les seves filles a tenir nacionalitat andorrana. Les bessones, que van néixer per gestació subrogada a Los Angeles, no la tenien encara perquè no havien viscut el mínim de 20 anys que demanen per poder tenir aquests papers. I com és que l’altra no ha volgut fer-ho? La cosa és que tant la mare com les nenes, que han fet 20 anys aquest 2026, tenen previst mantenir la seva vida al principat.
Se sap que Carmen estudia Economia i Dret a Barcelona, per això, on viu en un pis que és propietat de la seva mare. Per tant, deu ser la Sabina qui ho hagi demanat perquè ella sí que fa tota la vida a Andorra: “És una joveneta amb un caràcter especial, aficionada a la música i a la pintura que pràcticament ha aparegut en societat ni acostuma a sortir d’Andorra”, asseguren. Sigui com sigui, una victòria judicial que li anirà bé per quan hereti els diners de la mare des d’aquest paradís fiscal.