Carmen Cervera ha sido ingresada de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona, uno de los centros privados más prestigiosos de la ciudad. La baronesa ha preocupado a los tres hijos, que han acudido rápidamente a su lado en una imagen que ha sorprendido al ver porque ha habido un distanciamiento histórico entre ellos desde hace años. Ahora han dejado los problemas de lado y han protagonizado un reportaje en la revista Semana que no veíamos desde hace ocho años, la última vez que vimos juntos a Borja Thyssen y las hermanas gemelas.

Tita Thyssen habría sufrido un problema de salud severo que la obligó a ser trasladada en helicóptero, un contratiempo a sus 83 años que les habría angustiado mucho. En las fotos, se ve a los hijos en las puertas del centro hospitalario con clara cara de preocupación y alerta. Afortunadamente, sin embargo, el día 1 le dieron el alta y ya se encuentra recuperándose en casa, así que su vida no corre peligro. No se ha filtrado qué es exactamente lo que le ha pasado ni la gravedad del mismo, por eso, así que todo son suposiciones.

El medio digital Vanitatis ha añadido más información sobre la situación actual de la aristócrata, ya que han podido situar a Borja y su esposa en Madrid desde el pasado día 3. Que hayan abandonado la capital catalana indica que Carmen se encuentra mejor, al menos, y que no hay ninguna señal de alerta que les obligue a estar a su lado. Fuentes cercanas a Borja Thyssen, sin embargo, confirman que ha estado «muy preocupado» por la madre. Estuvieron mucho tiempo sin hablarse, pero ahora parece que han decidido volver a apoyarse mutuamente.

Tita Thyssen, ingresada en una clínica privada de Barcelona | SEMANA

¿Cuáles son los planes de futuro de Carmen Cervera?

La baronesa no tiene ninguna intención de jubilarse y dejar los negocios atrás, a pesar de estos problemas de salud. Ella tiene en mente la apertura de su museo en Barcelona, fijada para el 2028, un proyecto grande que quiere que se agilice. Ahora ha tenido que detenerse por motivos obvios, un momento complicado en el que al menos ha visto cómo llegaba la paz entre los hijos.

La baronesa Thyssen ha sido ingresada | Europa Press

Carmen Cervera también protagoniza titulares por un tema que no tiene nada que ver con su estado de salud. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha reconocido el derecho de una de sus hijas a tener nacionalidad andorrana. Las gemelas, que nacieron por gestación subrogada en Los Ángeles, no la tenían aún porque no habían vivido el mínimo de 20 años que requieren para poder tener estos papeles. ¿Y cómo es que la otra no ha querido hacerlo? La cuestión es que tanto la madre como las niñas, que han cumplido 20 años este 2026, tienen previsto mantener su vida en el principado.

Se sabe que Carmen estudia Economía y Derecho en Barcelona, por eso, donde vive en un piso que es propiedad de su madre. Por lo tanto, debe ser Sabina quien lo haya solicitado porque ella sí que hace toda la vida en Andorra: «Es una jovencita con un carácter especial, aficionada a la música y a la pintura que prácticamente ha aparecido en sociedad ni acostumbra a salir de Andorra», aseguran. Sea como sea, una victoria judicial que le irá bien para cuando herede el dinero de la madre desde este paraíso fiscal.