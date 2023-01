Risto denuncia que Mediaset hagi censurat una pregunta a Carmen Cervera

Risto Mejide està indignat amb Mediaset perquè han censurat una part del seu Chester i no entén el motiu. El presentador entrevistava la baronessa Thyssen, Carmen Tita Cervera, que se sincerava sobre molts episodis tèrbols de la seva vida. En el vídeo promocional que la cadena va anar emetent al llarg de la setmana, una de les preguntes que destacaven tenia molt mala bava: “És Borja el pare de les teves filles?“, etzibava el presentador.

Aquí estava fent referència als rumors que envolten la paternitat de les filles petites de l’aristòcrata, les que diuen que podrien ser filles biològiques del seu germà. Fa anys que s’especula amb aquesta possibilitat, ja que les nenes (nascudes per gestació subrogada) són idèntiques al fill gran de la baronessa.

Risto va preguntat Tita Cervera sobre les seves filles | Cuatro

Mediaset censura una pregunta de Risto a Tita Cervera i el presentador esclata

Quin és el programa? Que a l’hora d’emetre el capítol, la cadena va decidir eliminar aquella pregunta i també la resposta. Diverses fonts han assegurat que Tita simplement es limitava a dir “les nenes tenen un pare“, amb la qual cosa tampoc no estava dient res. Per què han volgut censurar aquesta part? Segons Mediaset, “per evitar qualsevol problema al voltant de la privacitat de dos menors”.

Risto no entén aquesta decisió i ha manifestat el seu descontentament a Todo es mentira: “Jo no decideixo què s’emet i què no s’emet, ja m’agradaria. Ara bé, considero que puc discrepar de les decisions que es prenen en aquesta casa, com sempre he fet, i dir-ho obertament. Per què discrepo? Perquè no l’entenc. No entenc per què una pregunta que simplement és una pregunta i, per tant, l’altra persona té la llibertat de no contestar. És una pregunta feta a una dona amb unes filles de les que s’està parlant i simplement és parlar-li a la mare que té la potestat legal i tutoria legal d’aquestes dues menors per saber l’origen de les especulacions sobre l’origen biològic d’aquestes dues menors. Ja està. Ella tindria l’opció d’aclarir-ho o no aclarir-ho i allà hauria acabat tot”.

Risto, atònit per la censura a Mediaset | Cuatro

El presentador considera que una pregunta mai no hauria d’ofendre i tampoc molestar si es fa amb l’objectiu de buscar una veritat i tancar les especulacions: “Donar-li l’opció a respondre i aclarir això em sembla adequat. No entenc la decisió d’aquesta cadena d’haver tret aquesta pregunta”.

No content amb això, també ha carregat contra la incoherència de la cadena: “Tampoc no entenc per què, si era tan poc adequada, l’han estat posant a totes les promocions d’aquesta setmana. No ho entenc. Aquí hi ha alguna cosa que se m’escapa i per això ho dic. Si algú m’ho explica, doncs seré feliç i us ho explicaré a vosaltres. Mentrestant, això és el que hi ha”.