Fúria de Toni Clapés contra TV3: “No interesso perquè no m’estic morint”

Toni Clapés ha deixat d’aparèixer a TV3, el que sembla que no li fa gaire gràcia. El presentador ha carregat contra la cadena amb molta contundència a Versió RAC1 en una intervenció que ha deixat tothom amb la boca oberta. Estaven comentant l’última hora sobre els programes televisius amb Rocco Steinhäusser quan, de sobte, esclatava perquè lamenta que ja no el convidin: “Com que no m’estic morint, no interesso“.

L’atac arribava quan destacaven que al Planta Baixa van posar un fragment d’un programa del 1996 en el que se’l veia jugant a curling. Aquesta petita aparició li ha semblat poc i ha aprofitat per denunciar-ho: “A mi em vas veure al Planta Baixa? Ja fa anys de l’última vegada que van convidar-me… Va ser per parlar de les vacunes amb la Cristina Puig en una connexió des de casa. Trepitjar un plató de TV3 no ho faig des que Cristina Puig em convidés per parlar del meu limfoma. Només interesso quan recaic… suposo que, tard o d’hora, tornaré a recaure i em tornaran a trucar de TV3 per parlar pel nou procés del limfoma. Bàsicament genero aquest interès, si no no interesso. He d’estar malalt o entrar en una nova fase més crítica”.

Toni Clapés es queda a gust en una crítica cap a TV3 | RAC1

Toni Clapés lamenta que no el convidin a TV3 des que torna a estar sa

“Entre que no hi ha Cristina Puig, no hi ha FAQS i jo no m’estic morint… doncs no interesso. Aquesta és una mica l’equació, una vegada la situació em derivi cap a un malalt terminal TV3 veurà bé trucar-me per saber quin peu calço”, ha dit sense tallar-se. “El Toni Cruanyes fa històries de superació al TN, doncs podrien relegar-me allà. Alguna vegada m’han trucat des del FAQS i també van convidar-me a El Cotxe, però no recaure ha generat no interès. No saps mai els limfomes quan tornen a aparèixer. Em sap greu perquè vaig tenir una recaiguda i no se’n van assabentar, podrien haver-ho aprofitat per tornar-me a entrevistar. Ara he sortit de la recaiguda, així que em sap greu… S’hauran d’esperar a la següent. És així, no tinc cap problema. Espero que d’aquí a un any em convidin”.