El Zona Franca perd un patrocini per la pressió de l’espanyolisme

El programa Zona Franca de TV3 ha perdut el patrocini de la marca de cervesa El Águila, que pertany al grup Heineken, després d’una campanya espanyolista a les xarxes contra el late night, que cada dia comença amb un “puta nit i bona Espanya”. El presentador del programa, Joel Díaz, així ho ha confirmat a través de Twitter després que l’eurodiputat de Cs Jordi Cañas se sumés a la campanya de pressió perquè la cervesera retirés el patrocini.

“Els de Cerveza El Águila i Heineken han de creure que finançar un programa a TV3 on cada dia s’insulta Espanya amb el seu “bona nit i puta Espanya” [sic] deu augmentar les vendes de cervesa. És la lògica del patrocini televisiu”, es queixava amargament l’eurodiputat espanyol. “Creieu que és una bona campanya?” El polític de Cs va demanar als seus seguidors que repiulessin si consideraven que és una mala campanya o que posessin un m’agrada si hi estaven d’acord. Cañas va perdre l’enquesta.

Que algú li digui a aquest pallasso que ja pot dedicar el seu temps subvencionat a alguna altra causa ridícula, que ja hem perdut el patrocini. Enhorabona per la feinada a tots els implicats en la campanya, des dels anònims d'ICV als de C's i VOX. Visca les lluites compartides!❤️ https://t.co/igmc3ONxkX — Joel Díaz (@joeldiazbrah) January 24, 2023

Fidel al seu estil directe, Díaz ha lamentat que la campanya hagi tingut l’efecte desitjat per l’espanyolisme i ha enviat un missatge a Cañas. “Que algú li digui a aquest pallasso que ja pot dedicar el seu temps subvencionat a alguna altra causa ridícula, que ja hem perdut el patrocini”. Aquest diari ha intentat contactar amb Cerveza El Águila, que té com a eslògan Saborea tu libertad, però de moment no ha estat possible recollir la seva versió dels fets.

Hola @CervezaElAguila @Heineken_ESCorp, una curiosidad: ¿cuánto pagáis por esta publicidad al programa hater Zona Franca (TV3) que cada día comienza la emisión gritando "Buenas noches, Puta España"?! pic.twitter.com/aCMDswKbuj — Resd9 (@resd9) January 21, 2023

La campanya, que ha comptat amb l’altaveu de mitjans com El Triangle, El Catalán o e-notícies, va començar aquest cap de setmana quan l’usuari de Twitter @resd9, reconegut antiindependentista, fes una piulada preguntant a El Águila i Heinken quant pagaven per posar una nevera amb el logo de la companyia al plató del “programa hater” que cada dia comença la seva emissió “cridant ‘bona nit, puta Espanya'”.

No és la primera polèmica del Zona Franca

A principis de novembre, poc després de l’estrena del programa, TV3 va retirar del web un episodi del Zona Franca que incloïa un gag sobre sexe amb menors que es va fer en directe en substitució d’una peça enregistrada que no van poder emetre per problemes tècnics. La cadena pública i la productora van pactar la retirada del programa perquè el gag quedava “fora del registre de la televisió” i involucrava membres del públic, la qual cosa tampoc va agradar als responsables de TV3.

Fa un parell de setmanes el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va considerar que les referències als camps de concentració fetes durant un altre programa del Zona Franca entren “dins dels límits de la llibertat d’expressió”, tot i que reconeixia que les expressions analitzades “poden ser desafortunades i fins i tot feridores”.