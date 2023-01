Toñi Moreno, desesperada pels errors tècnics del seu programa nou a TVE

Toñi Moreno ha deixat la feina a Telecinco per poder fitxar per TVE i presentar allà un programa propi. S’anomena Plan de tarde, un magazín que va fer una bona estrena i que aquest diumenge ha tornat a la graella amb més temes d’actualitat. És un programa nou, el que implica que l’equip s’estigui adaptant encara i que sigui normal que hi hagi errors. Això no li ha importat a la presentadora, però, que s’ha enfadat de valent en veure que s’anaven encadenant els problemes tècnics un rere l’altre.

No li ha fet gràcia que les connexions fallessin, que la imatge anés a negre en diverses ocasions i que el directe els jugués males passades. En un dels últims errors, no ha pogut evitar deixar anar una clatellada: “Digues tota la informació que tinguis ràpidament, perquè pot passar qualsevol cosa”. Més endavant la imatge es quedava congelada, el que l’acabava de descol·locar: “Bé, direcció, digueu-me què he de fer. Continuo parlant? Avui el sistema se’ns ha refredat“. Davant d’això, una de les convidades ha intentat fer-ne broma per restar importància a tot el que estava passant: “Serà que tu i jo hem vingut amb molta energia i les ones creen interferències”.

La presentadora ha evidenciat que no li agradava el que estava passant | TVE

El programa de Toñi Moreno ha estat plena d’errors | TVE

El programa de Toñi Moreno a TVE perd tres punts d’audiència en la segona emissió

Toñi Moreno ha demostrat que era capaç de continuar amb el programa amb els problemes tècnics inclosos, encara que no ha dissimulat la ràbia que li feia. Al final s’ho ha volgut prendre amb humor i ha mostrat bona cara, això sí. El programa haurà de continuar millorant, sobretot si vol recuperar la bona audiència que va fer en la seva estrena. En aquesta segona emissió, ha perdut tres punts sencers i s’ha quedat amb només un 6,4% de share.