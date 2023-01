Bertín Osborne treu a la llum per què va marxar d’Antena 3

Bertín Osborne ha tret a la llum una informació bomba que demostra que la seva carrera televisiva podria haver molt diferent si hagués arribat a bon port una negociació entre Gestmusic i Antena 3. Era el 2001 quan la productora va tenir la idea de crear Operación Triunfo com un concurs musical en el que seleccionarien un grup de joves que entrarien en una acadèmia per aprendre música.

L’objectiu era que competissin entre ells per guanyar fama i poder publicar un disc, tot mentre convivien i entretenien els teleespectadors. La primera edició va obtenir un èxit increïble i, a partir d’aquí, les temporades van anar succeint-se amb moltíssima audiència i repercussió per als concursants. El primer presentador va ser Carlos Lozano, però no va ser ell el primer que van voler els productors catalans.

Bertín Osborne ha revelat que, en un primer moment, volien que estigués ell al capdavant de l’espai: “Em va trucar el propietari de la productora de tots els programes que feia i em va dir que tenien un programa nou que començava ja i que l’oferirien a Antena 3. Em va dir que s’anomenaria Operación Triunfo i jo li vaig dir que el presentaria perquè segur que seria un pelotazo. Van anar a Antena 3, li ofereixen el programa i els van dir que no el volien. En dir-me que ho havien rebutjat, els vaig dir que no m’ho podia creure i que eren tots ximples. Vaig trucar jo a Antena 3 i els vaig dir que creia que els havien ofert un programa que jo creia que era la pera“.

Bertín Osborne entrevista Flo al programa de Canal Sur

Bertín Osborne explica per què va abandonar Antena 3

El presentador no es va tallar i hauria deixat clar a la cadena que s’havien equivocat: “Els vaig dir que el presentaria jo i que estava segur que seria un gran èxit. Em van dir que creien que no funcionaria, així que els productors el van vendre a TVE deu dies després. Jo vaig enfadar-me tant amb Antena 3 que va ser per això que vaig marxar de la cadena“.

Abans de marxar, però, va muntar un xou en una convenció amb tots els directius: “Em diuen que puc sortir a dir la meva i no vaig dubtar en preguntar directament qui havia estat el llest que no havia vist el programa de l’èxit més gran de l’any que m’havien ofert. Vaig preguntar qui havia estat el cec i, davant d’aquelles 400 persones d’Antena 3, vaig dir dues o tres barbaritats més i vaig seure. Doncs resulta que l’home que parlava darrere meu era el conseller delegat. Surt i diu que volia demanar-nos perdó perquè el cec era ell“.