Froilán i Rafa Mora, caçats en una forta discussió en una discoteca

Froilán ha marxat cap a Abu Dhabi amb l’avi, amb Joan Carles de Borbó, per tal d’intentar fugir dels paparazzi i deixar de protagonitzar titulars escandalosos. La mare l’ha castigat perquè està farta que parlin d’ell per les baralles en les que es viu immers quan va de festa, un maldecap que no ha acabat ni tan sols amb aquest trasllat. I és que el cap de setmana han tornat a treure a la llum informació sobre ell a Fiesta, un programa de Telecinco en el que han assegurat que l’han gravat en una discussió en una discoteca.

El més fort de tot plegat? Que, en aquesta ocasió, el seu contrincant era un personatge famós: el tertulià de Sálvame Rafa Mora. Els fets haurien succeït fa un parell de setmanes en una discoteca, un moment que va suposar el seu retrobament després de l’última vegada que s’havien vist a l’estiu quan van barallar-se en una altra discussió a Eivissa. En aquesta ocasió, el fill d’Elena de Borbó li hauria recriminat que fes pública la seva anterior discussió: “Li va dir quatre coses ben dites, tot preguntant-li per què l’havia gravat i com l’havia gravat. Van estar discutint diversos minuts… Quan va acabar, va marxar cadascú per la seva banda”.

També ha parlat Iván González, un amic de Rafa Mora, que hauria estat present en aquell moment: “A Froilán li arriba tot el que es diu sobre ell, però se n’assabenta d’aquella manera perquè la informació li arriba esbiaixada. A ell li arriba que Rafa l’ha gravat i per això s’apropa a Rafa, a les hores de la matinada, i li retreu que l’hagués gravat: “Al final tot va quedar bé perquè van acabar entenent-se“.

Rafa Mora i Froilán es barallen en una discoteca | Telecinco

Rafa Mora i Froilán, enfrontats des de fa mesos

La font principal de la notícia assegurava també que Rafa Mora hauria fet “molt la pilota” a Froilán quan va veure que començava a criticar-lo, el que hauria enfadat encara més a l’aristòcrata. El que queda clar és que el nebot més conflictiu de Felip VI ha tornat a generar enrenou durant una nit de festa. El jove Marichalar no aprèn i continua fent enfadar la mare, que deu haver-se adonat que ha pres una bona decisió en forçar-lo a marxar de Madrid i passar una temporada a Abu Dhabi lluny dels periodistes i, amb sort, dels escàndols.