Acusen Gerard Piqué d’enganyar Clara Chía amb una advocada de 23 anys

Gerard Piqué ha tornat a la casa familiar aquest diumenge per acompanyar el fill gran, Milan, a la festa d’aniversari que li havia organitzat Shakira. El xalet d’Esplugues va omplir-se de nens petits en una celebració a la que el pare no estava convidat, tenint en compte que les càmeres el van captar deixant el nen a dins de la casa dels avis -per evitar-se, així, haver d’entrar a casa de Shakira- i marxant d’allà pocs minuts després. La situació entre ells és summament tensa des de la publicació de la cançó-bomba de la colombiana i les notícies al respecte no fan més que multiplicar-se dia rere dia.

L’últim escàndol que els envolta? Els rumors de crisi entre Gerard Piqué i Clara Chía, a qui diuen que podria haver posat les banyes fa ara un any, tot just quan estaven començant (i ell encara estava oficialment amb Shakira). Així ho asseguren a Socialité, un programa de Telecinco que hauria aconseguit el testimoni d’una periodista que vol mantenir oculta la identitat: “Van veure Gerard Piqué mentre parlava amb una noia a un local de Barcelona en una actitud molt tendre fa ara un any. No era la primera vegada que els veia per allà, però fins aquella nit sempre havien estat per separat. Quan els vaig veure parlar vaig pensar que es coneixien d’abans, després van anar a una zona apartada. Primer va anar-hi ella i, al cap d’una estona, ell. Semblava que no volguessin que ningú no els veiés entrar-hi junts. Tots sabem què va passar allà dins. Allà no van parlar molt…”.

En el programa han dit clarament que “tota Barcelona” sap que van tenir una aventura fa dos o tres anys i que des de llavors són diverses les propostes que li han fet perquè parli al respecte: “Molts periodistes la segueixen i s’han posat en contacte amb ella perquè parli, però ella no vol”. El que se sap és que es tracta d’una jove advocada: “Catalana, de 23 anys, molt guapa i amb cabells castanys, prima, ulls esqueixats i nas arromangat. Ha fet un màster en dret penal econòmic”.

Diuen, a més a més, que Gerard Piqué hauria negat aquesta infidelitat a Clara Chía i que hauria parlat amb la noia en qüestió perquè no parlés amb la premsa. En cas de ser una informació certa, es confirmaria que el futbolista blaugrana hauria enganyat Shakira i Clara Chía la mateixa nit fa ara un any. Ell no s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar per obtenir més testimonis o per a les primeres paraules de l’advocada en qüestió.