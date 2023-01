Els amics de Clara Chía revelen com està després de la cançó de Shakira

La cançó de Shakira ha tret a la llum els greus problemes existents amb Gerard Piqué, a qui clarament no perdona tot el que ha passat en aquests darrers mesos. A més a més de les crítiques cap a la seva actitud i els menyspreus a Clara Chía, hi ha hagut una altra frase que ha cridat molt l’atenció de la premsa rosa. Quina? Aquella en la que deixa caure que el futbolista li hauria demanat que el perdonés i li donés una segona oportunitat: “Jo amb tu ja no torno encara que ploris i em supliquis”.

El Periódico ha volgut saber què diu Gerard Piqué al respecte, si realment és cert que va voler tornar amb Shakira. La resposta seria mot contundent, tenint en compte que asseguren que ho nega taxativament: “Nega cap apropament amb ella”.

També s’havia dit que podria arribar a denunciar-la pels seus atacs en el tema amb Bizarrap, però també neguen aquesta informació: “Aquest dimarts s’ha reunit amb el seu advocat però no per denunciar-la, era per acabar de controlar un tema legal de l’acord per la custòdia al que han arribat.

Shakira embogeix contra Gerard Piqué i Clara Chía en la nova cançó amb Bizarrap | Youtube

Com està Clara Chía? Revelen si ha afectat la cançó de Shakira a la seva relació amb Gerard Piqué

També s’està especulant molt amb els possibles problemes que hauria generat la cançó de Shakira entre Clara Chía i Gerard Piqué. Travessen una crisi de parella des de llavors? La veritat és que la jove no ha sortit de casa i que ningú no els ha vist junts des que es publiqués el tema.

L’entorn més proper a la noia reconeixen que la situació ha estat “incòmoda” en alguns moments i que a la noia no li agrada ser reconeguda pel carrer. No obstant això, estaria “tranquil·la” perquè veu que la relació amb Gerard Piqué “s’ha vist enfortida”. Neguen que Clara s’estigui amagant i diuen que està treballant i “fent vida normal”.

Gerard Piqué i Clara Chía, aliens a la polèmica | Semana

Des de Vanitatis concorden amb què Clara Chía està “molt bé i tranquil·la” perquè s’ha adonat que té molta gent que l’estima i veu que tots ells li estan mostrant el seu suport. Qui no estaria tan content és Gerard Piqué, que estaria “preocupat” per com afectarà tot això als nens: “La situació li diverteix, però no li agrada pensar que pot afectar els nens i veure com estan vivint tot això”.