Per què Shakira està tan enfadada amb Clara Chía? Provocació al jardí

Shakira i Gerard Piqué ocupen les portades de totes les revistes. L’exparella continua acaparant titulars des de l’estrena de la cançó-bomba-venjança de la colombiana, la que podria haver causat la primera gran crisi entre el blaugrana i Clara Chía. I això per què? Des de Sálvame insisteixen en què el tema amb Bizarrap inclou una frase que podria amagar una exclusiva, quan Shakira insisteix que no tornarà amb Gerard Piqué “encara que plori i supliqui”.

Vol dir amb això que l’exfutbolista li hauria demanat que el perdonés i tornessin junts? A la seva nova parella li hauria quedat el dubte i això hauria derivat en una petita crisi de parella, tal com han revelat a ESRadio: “Sempre li quedarà el dubte… ha estat un cop baix”. Clara Chía no ha aparegut pel seu lloc de feina aquests dies i tampoc no se l’ha vist públicament, només se sap que està refugiada a casa dels pares.

Clara Chía té molt bona relació amb els pares de Gerard Piqué | Telecinco

Primeres declaracions del pare de Clara Chía amb dard cap a Shakira inclòs

Sálvame ha aconseguit parlar amb el pare de Clara Chía, que s’havia mantingut en silenci i en un segon pla fins ara. Les crítiques de la cantant cap a la seva filla no li han agradat, com és lògic, i és per això que no s’ha callat i li ha enviat una clatellada: “El pare de Clara ha dit que no li agrada aquest tipus de música, que ell només escolta música clàssica i que no freqüenta els bars. Ens ha dit que la filla es troba molt bé“.

Però per què Shakira va voler incloure-la en aquest tema tan dur i crític? Molts creuen que la cantant colombiana s’ha equivocat en deixar verda la nova parella del seu ex, ja que aquí ella no és la culpable de la infidelitat sinó ell. Al programa de Federico Jiménez Losantos han deixat caure quin podria ser el motiu de la ràbia contingut de Shakira cap a Clara Chía: “La noia va visitar la casa dels sogres diverses vegades durant l’estiu. Allà no va amagar-se, va prendre el sol al jardí i va banyar-se a la piscina sense importar-li que Shakira la pogués veure des del balcó. Shakira va entendre que allò era una provocació i va decidir que també li dedicaria unes línies en la seva nova cançó”.

Shakira col·loca una bruixa al balcó que mira directament a casa dels sogres | Europa Press

Shakira hauria volgut venjar-se i ha arribat a col·locar una bruixa al balcó, casualment en un lloc que es pot veure directament des del jardí de casa dels sogres. Una història de gelosia i atacs que és probable que continuï aquestes pròximes setmanes.