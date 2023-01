Shakira construeix un mur amb la casa dels sogres: “Manipula els nens”

Continua la tempesta mediàtica entre Shakira, Gerard Piqué i Clara Chía. La cançó de la colombiana ha estat tota una bomba que ha col·locat la seva mala relació amb el futbolista a primera pàgina de tots els diaris. Que ell hagi contestat amb dues provocacions no ajuda a calmar les coses, està clar, i la situació és ben tensa. A Sálvame, per exemple, han explicat que un familiar directe del futbolista hauria enviat un àudio en què carrega contra ella: “Diu que la cançó la defineix a ella i que Shakira està manipulant els fills que té amb Gerard Piqué, ja que en l’última visita li va costar que un dels dos entrés a casa dels avis. Té por que quan Shakira marxi a Miami tot això sigui encara pitjor”.

Shakira està contenta perquè està traient molt rendiment a la seva gelosia i ràbia acumulada, per la qual cosa ha volgut celebrar una festa a casa en la que ha reunit dones d’esportistes que són amics del blaugrana com Rosanna Kluivert o Taraneh Kuric, tal com informa Vanitatis. La cançó a tot volum i sense parar de reproduir-se, mentre un grup de fans quedava a les portes per poder saludar la seva ídola. I, mentrestant, els pares de Gerard Piqué a la casa del costat.

A la cançó ha quedat clar que a Shakira no li agrada tenir la sogra de veïna, una proximitat que vol deixar enrere. Els problemes de salut del seu pare l’han forçat a quedar-se a Barcelona uns mesos més, però mentre segueixi aquí no vol veure la mare de Gerard Piqué cada vegada que surti al balcó. Les dues cases comparteixen piscina, el que ara ha començat a molestar a la cantant. El programa de Ana Rosa ha assegurat que Shakira ha demanat que construeixin un mur que separi la parcel·la que tenen en comú: “Aquest dilluns s’ha pogut veure una formigonera entrant a la propietat amb l’objectiu que aconsegueixi més privacitat. Vol construir una tàpia prou gran perquè cadascú faci la seva vida sense que l’altre en sigui testimoni”.

Així és la bruixa que ha col·locat Shakira davant de casa de la sogra | La Sexta

On és Clara Chía i com es troba enmig d’aquesta polèmica?

I, mentre ells es barallen, molts es pregunten on és Clara Chía. La parella de Gerard Piqué rep per totes bandes en aquesta col·laboració amb Bizarrap. El primer que feia en sortir a la llum era eliminar el seu compte d’Instagram, el que l’envoltava en encara més expectació. És El Español el que ha pogut saber què fa en aquests moments: “Clara es troba a casa dels pares des que va esclatar l’escàndol. Ha volgut allunyar-se del pis que comparteix amb la seva parella, ha desaparegut i ha optat per refugiar-se en la calor familiar. Gairebé no ha sortit de casa aquests dies”.

Gerard Piqué i Clara Chía no amaguen el seu amor | Europa Press

“Està tranquil·la, encara que una mica saturada per la informació que li arriba. Entén que aquest és el peatge que ha de pagar per haver-se enamorat de Gerard. Les amigues de Clara li han proposat fer un viatge fora per distreure-la”, han afegit. Altres periodistes han deixat caure que tota aquesta controvèrsia estaria passant factura en la parella, encara que és cert que Gerard Piqué està fent tot el que pot per defensar-la. El temps dirà si la situació es calma o si els dards continuen volant entre ells. De moment, la jove ha decidit allunyar-se tot el que pot i intenta passar desapercebuda per no patir encara més conseqüències després de l’atac ferotge de l’ex del seu xicot.