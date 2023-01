Shakira defensa la cançó contra Gerard Piqué en dos comunicats brutals

Shakira està triomfant amb la cançó-venjança contra Gerard Piqué. Més de 87 milions de persones han visualitzat el vídeo oficial en poc més de dos dies, el que demostra que aquest serà un hit històric que farà rècord rere rècord. Ningú no parla d’una altra cosa i ara encara menys, tenint en compte que l’exfutbolista ha arribat a un acord amb Casio com a resposta als atacs de l’ex. Molts creuen que Shakira ha anat massa lluny i que s’ha deixat portar per la ràbia que sent cap al pare dels seus fills, unes crítiques que no li fan gens de gràcia.

L’exitosa colombiana ha compartit dos comunicats a través de les seves xarxes socials en els que es defensa davant de tots aquells que l’acusen d’haver-se passat: “Això va per a totes les dones que van ensenyar-me que quan la vida et dona llimones amargues, no et queda una altra opció que fer-ne llimonada”, deia en el primer.

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado.



Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

Shakira es defensa en un comunicat molt contundent

Ha estat més contundent després de la resposta de Gerard Piqué: “El que per a mi era una catarsi i desfogament mai no vaig pensar que arribaria directament al número 1 de tot el món als meus 45 anys i en espanyol. Vull abraçar als milions de dones que es revolten davant d’aquells que ens fan sentir insignificants. Dones que defensen allò que senten i que pensen, les que aixequen la mà quan no estan d’acord encara que altres aixequin les celles. Elles són la meva inspiració”.

“Aquest no és un triomf meu, sinó de totes. Ens hem d’aixecar 70 vegades 7 i no com ens ordena la societat, sinó de la manera que se’ns passi pel cap, aquella que ens serveixi per tirar endavant els nostres fills, els nostres pares i per aquells que ens necessiten i esperen en nosaltres”, prossegueix amb contundència.

Shakira es defensa en un comunicat contundent | Instagram

La cantant comparteix un article d’opinió que aplaudeix la seva valentia

A més a més, Shakira ha volgut compartir l’editorial que ha escrit la directora d’un diari colombià. En ell, defensa que hagi estat valenta i que s’hagi sincerat d’una manera tan animal mentre critica la societat que no està d’acord amb què ho faci: “Amb quina autoritat moral o superioritat intel·lectual s’atreveixen a dir-li a una dona que ha patit l’ofensa de la traïció, qui sap durant quant de temps, com ha de gestionar correctament les seves emocions?”.

“La proclama autobiogràfica de Shakira incomoda, és el que fan els artistes i ella ho és. Que no s’oblidi. Piqué va fer mal a la lloba que ara udola en contra seva“, continua en un escrit que la cantant ha volgut compartir per agrair-li el gest.

Shakira comparteix un article d’opinió que la defensa | Instagram

Shakira defensa el que ha fet i continuarà proclamant que té tot el dret a deixar verd una exparella que l’ha fet mal.