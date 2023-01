La mare de Gerard Piqué, a favor de Shakira? Missatge sospitós a Twitter

Shakira s’ha quedat a gust en la nova cançó-venjança contra Gerard Piqué. L’ha deixat totalment verd, però l’exfutbolista no és l’únic que rep de valent en la col·laboració que ha fet amb Bizarrap. De fet, els dards més bèsties van dirigits cap a Clara Chía, la nova parella de Piqué, a qui compara amb un Casio i un Twingo per menysprear-la sense pietat.

Una de les víctimes que més ha sorprès ha estat Montserrat Bernabeu, la mare del blaugrana. Què ha dit sobre ella? Bàsicament, Shakira s’ha queixat que visqui tan a prop: “Vas marxar i em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda“.

Aquest dard enverinat cap a l’àvia dels seus fills ha fet parlar molt, ja que sempre havien demostrat tenir molta bona relació. Potser a la colombiana no li ha agradat que la doctora hagi agafat confiança a la nova parella de Piqué, amb qui l’han vist agafada del braç i molt còmplice a la Cerdanya. Sigui com sigui, molts han aprofitat aquesta relació per aconseguir la primera reacció de l’exsogra de Shakira. Què opina sobre l’atac fulminant que envia en aquesta última cançó?

La dona no s’ha pronunciat en concret sobre el contingut de la lletra, però en el seu perfil de Twitter trobem dues pistes que han deixat tothom amb la boca oberta. S’està viralitzant que la mare de Gerard Piqué promocionés la cançó de Shakira fa unes hores, tal com demostra el like que va donar a l’anunci de Bizarrap. Pot ser que no s’esperés que el tema fos tan i tan crític amb el fill, això sí.

La sogra de Shakira promociona la cançó bomba que ha fet contra el fill | Twitter

La mare de Gerard Piqué fa like a un comentari molt crític amb el fill

Ara bé, el que realment ha deixat amb la boca totalment oberta ha estat un altre missatge. En les darreres hores, Montserrat Bernabeu ha clicat al botó de m’agrada d’un comentari que és molt crític amb el seu fill i això ha fet embogir tothom. Ha estat un error? Perquè certament el contingut del missatge que li agrada és contundent: “Perdona, però la imatge se la va destruir ell mateix. Si és un imbecil ningú no en té la culpa, només ell. I la seva carrera la va acabar ell per fanfarró, creia que tots alabarien la seva fatxendaria. No culpis ningú del mal que l’acompanya. Li compro que s’hagi enamorat, però no com va actuar”, resa el comentari al que la mare de Gerard Piqué ha fet like sorprenentment.

La mare de Gerard Piqué fa like a un missatge contra ell | Twitter

Podria ser que, en realitat, volgués fer like a un altre missatge. Aquest que presumptament li agrada és resposta d’un altre comentari que sí que defensa Gerard Piqué, el que potser volia dir que li agradava. Aquell el que deia era: “Per culpa de dones com Shakira la majoria dels homes pensen que totes són dramàtiques. Déu meu, prou ja de plorar tant. Li vas crear una cançó, vas acabar la seva carrera esportiva i vas destruir la seva imatge. Potser necessites que Piqué se suïcidi perquè ho superis?”, deia. Era aquest el que volia promocionar? Sigui com sigui, les imatges no menteixen i el seu m’agrada està col·locat en el que parla malament del seu propi fill.

El tema s’està començant a viralitzar a través de Twitter, en el que molts estan compartint captures de pantalla del que ha fet abans que l’esborri (en cas que realment es tracti d’un error). No quadra molt que la seva primera reacció després d’aquest atac de ràbia de Shakira sigui compartir una crítica cap al seu fill, però és el que ha fet. El temps dirà com actua, si prefereix ignorar la polèmica o si acaba concedint alguna declaració.

Gerard Piqué, per la seva banda, fa cas omís a la cançó

Tothom estava esperant la reacció de Gerard Piqué a la cançó de Shakira, encara que el més sensat seria fer-ne cas omís. Aquesta és l’estratègia que ha pres, de fet. No ha dit res sobre els atacs de l’ex i s’ha centrat en promocionar una compareixença de tots els presidents de la Kings League que dirigeix. En el tuit, això sí, ha compartit una frase que pot amagar una indirecta: “La vida pot ser meravellosa“, escriu juntament amb una icona d’un pallasso.