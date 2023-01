Shakira destrossa Gerard Piqué i Clara Chía sense pietat en la nova cançó

Shakira volia deixar verd Gerard Piqué a la nova cançó i ho ha fet en majúscules i sense pal·liatius. La cantant ha estrenat aquesta matinada una col·laboració amb Bizarrap que ha deixat tothom amb la boca oberta perquè el contingut de la lletra és molt i molt impactant. No s’ha tallat i això el que demostra és que la colombiana està realment molt enfadada també amb Clara Chía, la nova parella del seu ex, a qui critica en un espectacle de tema que està omplint Twitter de missatges de gent anònima i també famosos que encara no es creuen el que ha fet l’artista.

“Perdó, ja he agafat un altre avió. Aquí no torno, no vull una altra decepció. Tant que dius que ets un campió i quan et necessitava vas donar la teva pitjor versió. Sorry baby, fa estona que hauria d’haver deixat aquest gat. Una lloba com jo no està per a novells. Una lloba com jo no està per a nois com tu. A tu et vaig quedar gran, per això estàs amb una igualeta a tu. Creies que m’havies ferit, però m’has fet més forta. Les dones ja no ploren, les dones facturen”, comença.

I, a partir d’aquí, comença una sèrie de jocs de paraules per poder incloure (en la versió en castellà) la partícula “pique”. La indirecta cap a la situació en què l’ha deixat no té pèrdua: “Això és perquè et mortifiqui, mastega i empassa perquè no et piqui. Jo amb tu no torno encara que m’ho supliquis. He entès que no és culpa meva que et critiquin. Jo només faig música, perdona que et salpiqui. Em vas deixar de veïna a la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda. Vas accelerant, fes-ho a poc a poc. Molt gimnàs, però treballa el cervell també. Fotos per on em veuen, aquí em sento un ostatge”.

Shakira dedica clatellades fortíssimes a Clara Chía

Cap a Clara Chía també hi ha unes quantes clatellades amb joc de paraules inclòs per poder incloure el seu nom: “Té nom de bona persona, clarament no és com sona. Té nom de bona persona, clarament és igualeta a tu. De l’amor a l’odi hi ha un pas, per aquí no tornis. Fes-me cas. Zero rancor, bebè. Jo et desitjo que et vagi bé amb el meu presumpte reemplaçament. No sé ni què és el que et va passar, estàs tan estrany que ni tan sols et distingeixo. Jo valc per dues de 22. Vas canviar un Ferrari per un Twingo. Vas canviar un Rolex per un Casio. Jo et desocupo demà i, si vols, que vingui ella també”.

Shakira deixa clar què pensa en un tema del que s’està parlant moltíssim a les xarxes socials, en els que també els famosos han manifestat la seva sorpresa. Alguns com Ibai i Aitana han optat per la ironia, mentre que Twitter s’ha omplert de mofes i comentaris de milers i milers d’usuaris que evidencien que Shakira l’ha fet grossa.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Laura Escanes, en xoc amb la cançó de Shakira | Instagram

Ares Teixidó, també sense paraules pel tema de la cantant | Instagram

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

🤍 s h a k i r a 🤍 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Todo lo que tengo por una entrevista con Shakira por favor 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 12, 2023

Shakira es la típica amiga que dices, no no es capaz, no no lo hará …

TOMA! Jajajajajaj 👏🏻 — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) January 12, 2023

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023