Com si fos ahir s’ha convertit en la ficció de més èxit de TV3 dels últims anys, una sèrie de sobretaula que ja ha entrat a formar part de la història de la cadena. Els fans s’estimen els personatges i també els coneixen, després de tants anys veient-los des del sofà. Ara, però, els han donat l’oportunitat de descobrir com són quan les càmeres no els graven. Quin d’ells acostuma a tenir més problemes a l’hora d’aprendre’s el guió? Quin arriba tard als rodatges? Tot això i més ha acabat sortint a la llum gràcies al vídeo en què els han fet jugar al Qui és més probable què.
El resultat ha estat molt divertit, una escena fresca i simpàtica en què han reunit l’Eduard Farelo, el Marc Cartes, la Sílvia Bel, la Mercè Martínez amb el productor Jordi Parera. Els hem vist interactuar de manera còmplice mentre havien d’intentar posar-se d’acord amb quin d’ells seria el més adient per a les següents preguntes. Per exemple? Qui és més probable que arribi tard al rodatge. En aquest cas, el Farelo ha estat acusat directament pels altres. L’actor, però, s’ha defensat: “No, és el Parera perquè se’n va a escalar a Montserrat i arriba tard”. La Mercè ha reconegut que ella arriba tard quan troba “trànsit”, mentre el Marc Cartes recorda haver-ho fet quan se li ha punxat la roda de la bicicleta.
I qui, de tots ells, és més probable que es confongui de nom? Els altres han assenyalat unànimement el Farelo una altra vegada. Això sí, la Mercè ha confessat que a ella també li passa perquè ha estat l’última a arribar. La Sílvia Bel diu que li costa aprendre-s’ho perquè es diu Sílvia a la vida real mentre que a la ficció també hi ha una Sílvia, una Montse o una Marta: “És molt difícil i un embolic“. El Marc Cartes ha dit que no tenien ni idea, que a ell també li passa, així que sembla que és bastant freqüent en aquest elenc.
Qui triga més a aprendre’s els guions de Com si fos ahir?
En una sèrie diària de tants capítols com aquesta, els actors tenen una feinada a l’hora d’aprendre’s tantíssims guions. Doncs bé, ara sabem qui és el qui s’equivoca més mentre graven o qui triga més en aprendre’s les seves línies. Sembla, per les seves respostes, que tots s’acaben inventant part del seu discurs en algun moment. Bé, tots excepte l’Eduard Farelo: “Jo no ho faig mai, jo només dic el que hi ha escrit“. Els companys, de fet, han aplaudit que sigui tan “disciplinat“. El pitjor? El Marc Cartes: “Jo m’invento el guió tota l’estona”. La Mercè ha revelat que ella és qui menys coco té per al guió.
També fa gràcia saber qui és el típic a qui se li escapa un riure enmig d’una escena graciosa. En aquest cas, alguns han destacat la Mercè, mentre que d’altres creuen que seria més típic de la Sílvia Bel. Per una altra banda, qui podria posar-se a plorar mentre graven? La més sensible han tingut claríssim que és la Sílvia, fins al punt que el Marc Cartes i el Farelo ho han assegurat taxativament: “Home, i tant. Déu n’hi do amb la Bel“. Quan aquesta s’ha indignat, li han deixat clar que no era una cosa negativa: “Si plores és que ho fas bé”.
Un equip amb bon rotllo que s’han mostrat disposats a un joc que deixa al descobert alguns dels secrets dels actors d’aquesta exitosa sèrie.