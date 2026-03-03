Eduard Farelo ha estat un dels actors de doblatge més reconeguts a Catalunya, de la mateixa manera que ara interpreta un dels papers més estimats del Com si fos ahir de TV3. En l’entrevista que ha concedit a La turra de 3Cat, però, ha parlat del seu paper com a nepopare ell que ha tingut cinc fills -dues de les quals són cantants tan i tan reconegudes com la Bad Gyal i la Mushkaa-. Molt feliç que tinguin la mare com a mànager, aplaudeix veure-les “tranquil·les” i amb el cap “amueblat”. No li ha vingut de sorpresa l’èxit de la seva filla, l’Alba, que ja s’indignava quan ell criticava les cançons de reggaeton que posava al cotxe: “Recordo les primeres cançons de Daddy Yankee i de tenir grandíssimes discussions amb els meus fills dient-los que es fixessin la lletra d’aquelles punyeteres cançons. Em deien que no entenia res… i ara la meva filla és la Bad Gyal”.
Ha aplaudit la figura “visionària” de la Bad Gyal, una de les primeres noies a atrevir-se a fer reggaeton. El que més li ha costat? “La hipersexualització de les lletres” o “el pantaló curt” amb el que va fer la seva primera actuació al Sònar: “Després he anat aprenent que aquesta era la seva tria, el camí que volia prendre. Jo he estat bastant dòcil a nivell professional, i el punt de rebel·lia de l’Alba de fer les coses com li han donat la gana ha estat una lliçó a nivell artístic”.
La història d’amor d’Eduard Farelo i la mare dels seus fills
Eduard Farelo va conèixer la seva dona quan treballava en un estudi de doblatge. La germana de l’Eva era una de les productores i, tan bon punt el va conèixer, va tenir clar que podia caure’s molt bé amb ella: “Em va insistir molt que havia de quedar amb ella, que estava convençuda que ens entendríem. Em va ensenyar un parell de fotos i vaig trobar que era la dona més guapa del món. Certament, ens vam entendre en el primer sopar… i aquí seguim“.
Els seus fills han aplaudit públicament la història d’amor dels pares, la que tenen com l’ideal de les relacions. Són la seva inspiració, un gran referent: “La seva mare i jo ens vam fer un propòsit, que era que no estaríem cap dia junts sense voler-ho estar. Vam començar molt joves i hem encarrilat la nostra relació sempre. Si la nostra relació ha d’acabar, s’acabarà bé perquè els dos hem tingut aquesta consciència”. “Hem fet un viatge junts que hem fet molt a gust i ens hem acompanyat molt bé l’un a l’altre perquè cadascú té el seu espai de vida i com a parella hem sabut fer-ho prou bé per estar junts és de 30 anys. Podem parlar d’un èxit i crec que un consell és que no hem anat mai a dormir sense arreglar la discussió abans, tenir els mateixos valors i esforçar-te”.
“Els meus fills enfoquen les relacions d’una altra manera, ara que es parla de relacions líquides i a vegades els hi has de dir que no ens agafin de referència perquè esteu vivint una situació diferent. Per què ha d’aguantar una relació de parella si no et ve de gust?”, ha explicat.
Fa més de 30 anys que surten i han format una família nombrosa amb cinc fills. No era la seva idea inicial, però, tenir-ne tants: “Va arribar l’Alba d’un rebot estrany, va arribar la Paula d’un rebot estrany… va arribar el Bruno i les bessones va ser una paüra perquè ens vam cagar. Ens feia por perquè no sabíem com podríem mantenir una casa amb cinc criatures perquè no veníem tampoc de famílies de gran xarxa. No hem heretat pisos, ella venia del Raval i jo de Nou Barris. I jo era actor“.
Si tornessin a ser joves, creu que farien les coses diferents. Què canviaria? Sobretot, que ella hagués de deixar la seva feina per poder fer-se càrrec de la gestió familiar mentre ell tenia un munt de feina. Ell ha intentat ser un pare “present” i “absolutament compromès amb el dia a dia de la família”. No obstant això, és conscient que ella va haver de sacrificar molt més que ella. Ara que ella treballa com la seva mànager, ell ha abaixat una mica per compensar. Tots dos estan a sobre de les filles per intentar evitar que perdin el cap: “Els he insistit molt perquè és tan fàcil… he vist molta gent perdre el cap al meu voltant. I també he estat pesat insistint que havien d’entendre que les coses pugen i després baixen. Arribarà un moment que la seva carrera farà una davallada i han d’estar preparades perquè això no vol dir que tinguin menys valor“.
Dels cinc fills, n’hi ha dues que destaquen amb molta més fama que els altres. Gestionar que els altres no se sentin menyspreats no és fàcil, reconeix l’Eduard Farelo: “És molt complicat i crec que de vegades no ho fem bé del tot, això de donar el mateix espai a tots els fills perquè de sobte arriba la Irma amb un macroprojecte que ens explica i amb l’Alba… això genera tensió, clar, i això que són molt respectuosos”. “No és fàcil fer-los entendre que tots són igual de vàlids, encara que no tinguin una carrera tan gran. Però m’és igual a què es dediquin i l’èxit que tinguin. Petar-ho tan aviat és complex i és molt condicionant. A vegades els hi dic que tant de bo fossin tots farmacèutics“, ha afegit. I és que ell no volia que es dediquessin al món del famoseo: “Quan l’Alba tenia 7 o 8 anys es va fer un musical que es diu Annie, ella era per allà cantant i fer el ximple i el productor la va veure i em va estar insistint durant dies perquè anés a un càstig. Jo li vaig dir que ni boig. I no t’imagines la de vegades que m’han dit que necessitaven unes nenes per fer doblatge i jo m’hi he negat sempre. Jo he volgut que els meus fills fossin fills i després ha resultat al contrari. Crec que si m’hi hagués posat demanant-los que es dediquessin a la interpretació, probablement no s’hi haurien dedicat”, ha dit.
De fet, tampoc no volia que la filla deixés els estudis de Disseny de Moda per fer-se cantant: “Recordo un dia, quan estava d’exàmens a primer de carrera, que va dir-me que gravaria un vídeo a casa fent una còver de la Rihanna. Ara has de gravar un vídeo, li vaig dir? Sort que no em va fer cas…”.