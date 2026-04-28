Bad Gyal ha revolucionat el plató d’El Hormiguero amb la seva visita d’aquest dilluns. La idea era promocionar la nova música que està traient, però ha acabat destacant per les confessionals personals que ha fet. Més enllà del discurs feminista, quan ha destacat que les noies tenen cada vegada més clar el que volen: “Som molt més independents i l’última prioritat que tenim és buscar parella, tenim moltes més coses que fer“. I és que lamenta que hi ha un gran percentatge d’homes amb l’actitud de “aquesta noia s’enamorarà de mi”.
Ara que està a punt de fer 30 anys, no veu la vida de la mateixa manera que quan començava en la música amb 19: “No soc la mateixa persona, tots necessitem evolucionar i canviar. He tingut uns vint anys meravellosos i està sent increïble, no em fa por la nova dècada perquè estic feliç i tinc clar qui soc. La crisi dels 30 la vaig passar als 27, ara estic gaudint del present”.
Ella que gaudeix tant de la composició de les cançons, reconeix que ha arribat a “sentir” quan estava davant d’un tema que podia convertir-se en un hit: “En el disc, hi ha una col·laboració amb J. Alvárez que no convencia la discogràfica ni el seu equip. Tothom té clar que soc jo qui mana i no se’m pot discutir, així que vaig dir que s’havia de fer sí o sí. Ara és una cançó que ha connectat amb el meu públic“.
Què ha dit Bad Gyal sobre les relacions amoroses?
Entre les coses que ha explicat Bad Gyal, que marxa a l’hotel directament després d’un concert perquè acaba “molt cansada”. És d’aquestes artistes amb peticions estrafolàries al camerino? Doncs sembla que sí: “Demano ous durs al camerino, sí, però és que en menjo més de sis cada dia. Els ous durs, el moniato i la fruita són el meu snack durant el dia. Necessito molta energia perquè entreno moltíssim“.
Curiosament, la filla més exitosa d’Eduard Farelo confessa que és una mica “antisocial” perquè no li agrada el contacte físic. També ha sorprès tot el que ha dit sobre la seva visió de la infidelitat, ja que la noia és molt més “tradicional” del que podia semblar: “Soc molt conservadora, ho sento, no mentiré… Si soc una tòxica, soc una tòxica, però penso que el meu xicot només m’ha de fer petons a mi i només refregar el cul amb mi. Molta gent entendrà que la vida és més fàcil si la teva parella no posa crema ni es frega amb una altra persona“.
“Ara anem tots de superlliberals, però les parelles senten gelosia i necessiten comunicar-se per saber què els hi fa mal. Per les meves cançons semblo la més lliberal, però per a les relacions serioses soc molt tradicional i molt lleial“, ha afegit. Una entrevista que agradarà els fans perquè descobriran una altra faceta de la cantant.