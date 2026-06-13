Estabilitzat l’incendi forestal de la Segarra

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte per extingir un incendi de vegetació agrícola i forestal declarat al terme municipal de Sanaüja, a la Segarra, que ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d’emergència format per una quarantena de dotacions, inclosos set mitjans aeris.
L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 13.02 hores en una zona propera a la Masia dels Flares, al límit entre els termes municipals de Sanaüja i Biosca, al Solsonès. Segons han informat els Bombers, les flames han començat afectant un paller i un camp de conreu amb una intensitat inicial baixa, però l’incendi ha evolucionat ràpidament fins a arribar a terreny forestal.
El cap de l’incendi que crema en zona forestal ha entrat de nou en zones amb vegetació agrícola i treballem per tal d’ancorar-lo en aquests camps. Treballem conjuntament amb tractors de pagesos de la zona i #GEPIF que ens estripen camps per frenar-ne l’evolució— Bombers (@bomberscat) June 13, 2026
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La propagació del foc ha obligat a reforçar els treballs d’extinció per evitar que les flames guanyin extensió en una zona especialment vulnerable en plena campanya d’estiu. Els efectius terrestres concentren els esforços a estabilitzar el perímetre agrícola i impedir que el foc continuï avançant pels camps de conreu, mentre que els mitjans aeris treballen principalment sobre la massa forestal per frenar-ne l’evolució. Segons les darreres informacions, l’incendi s’ha pogut estabilitzar a primera hora d’aquesta tarda.
Les altes temperatures empitjoren la situació
En el dispositiu hi participen vuit mitjans aeris, entre els quals tres helicòpters bombarders i quatre avionetes, que fan descàrregues constants d’aigua sobre els punts més actius de l’incendi. La resta del desplegament el formen dotacions terrestres que treballen sobre el terreny per consolidar les línies de defensa i protegir les zones més sensibles.
L’incendi es produeix en una jornada marcada per les elevades temperatures i el risc d’incendi forestal a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Tot i que de moment no s’han comunicat afectacions a nuclis habitats ni evacuacions, els Bombers mantenen la vigilància sobre l’evolució del foc i continuen treballant per aconseguir-ne l’estabilització al més aviat possible.
A primera hora de la tarda, la superfície afectada ja s’enfilava fins a les 35 hectàrees, una xifra que podria variar en funció de l’evolució de les flames i de les tasques de perimetratge que duen a terme els equips d’emergència. Els Bombers han destacat que la prioritat és evitar que l’incendi continuï propagant-se per la zona forestal, on les tasques d’extinció resulten més complexes.