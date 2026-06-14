Vuit cases evacuades i ordre de confinament per un incendi a les Garrigues

Un nou incendi sacseja el territori català aquest cap de setmana. Després que els Bombers de la Generalitat hagin pogut controlar a primera hora d’aquest diumenge el foc que cremava des d’ahir a la Segarra, els efectius treballen des d’aquesta tarda per extingir les flames en un incendi de vegetació forestal i agrícola a Cervià de les Garrigues (Les Garrigues). El foc ha obligat a evacuar vuit cases per precaució i Protecció Civil de la Generalitat ha enviat un missatge ES-Alert per ordenar el confinament a la zona de la Partida de la Devesa.
L’avís s’ha produït minuts abans de les tres de la tarda i una quarantena de dotacions dels bombers centren les tasques d’extinció a contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre, tots dos impulsats per vent de sud. La situació ha provocat el tall al trànsit de les carreteres LP-7073 entre l’Albi i Cervià i LV-7031 entre Cervià i les Borges Blanques. De la quarantena de dotacions, vuit són aèries, concretament tres avions de vigilància i atac, quatre helicòpters bombarders i un helicòpter de comandament. L’incendi afecta de moment unes nou hectàrees de vegetació agrícola i forestal.
Estem fent vàries descàrregues amb #MAER al flanc dret de l'incendi per intentar tancar-lo. Amb dotacions terrestres seguim treballant per baixar la intensitat del flanc esquerre.— Bombers (@bomberscat) June 14, 2026
Actualment hi som amb 42 dotacions, entre elles #GRAF i #GEM l'unitat conjunta amb @semgencat https://t.co/tRvsRYGtyH pic.twitter.com/zCmjImgRdN
Pel que fa a l’avís de Protecció Civil, s’indica que s’han de tancar les portes i finestres, que no s’ha de sortir al carrer i es demana fer cas de les indicacions de les autoritats, trucant al telèfon 112 en cas d’emergència.
Una trentena de municipis en perill molt alt
Al seu torn, els Agents rurals han informat que aquest diumenge el perill d’incendi és molt alt a 30 municipis del centre i oest de Catalunya repartits en les comarques de l’Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta. En aquestes localitats s’ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l’exterior per evitar focs.