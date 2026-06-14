Viviendas evacuadas y confinamiento por incendio en les Garrigues

Un nuevo incendio sacude el territorio catalán este fin de semana. Después de que los Bomberos de la Generalitat hayan podido controlar a primera hora de este domingo el fuego que ardía desde ayer en la Segarra, los efectivos trabajan desde esta tarde para extinguir las llamas en un incendio de vegetación forestal y agrícola en Cervià de les Garrigues (Les Garrigues). El fuego ha obligado a evacuar ocho viviendas por precaución y Protección Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento en la zona de la Partida de la Devesa.

El aviso se produjo minutos antes de las tres de la tarde y una cuarentena de dotaciones de los bomberos centran las tareas de extinción en contener el flanco derecho y proteger las edificaciones del flanco izquierdo, ambos impulsados por viento del sur. La situación ha provocado el corte al tráfico de las carreteras LP-7073 entre l’Albi y Cervià y LV-7031 entre Cervià y les Borges Blanques. De la cuarentena de dotaciones, ocho son aéreas, concretamente tres aviones de vigilancia y ataque, cuatro helicópteros bombarderos y un helicóptero de mando. El incendio afecta de momento unas nueve hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

Estem fent vàries descàrregues amb #MAER al flanc dret de l'incendi per intentar tancar-lo. Amb dotacions terrestres seguim treballant per baixar la intensitat del flanc esquerre.



Actualment hi som amb 42 dotacions, entre elles #GRAF i #GEM l'unitat conjunta amb @semgencat https://t.co/tRvsRYGtyH pic.twitter.com/zCmjImgRdN — Bombers (@bomberscat) June 14, 2026

En cuanto al aviso de Protección Civil, se indica que se deben cerrar puertas y ventanas, que no se debe salir a la calle y se pide seguir las indicaciones de las autoridades, llamando al teléfono 112 en caso de emergencia.

Una treintena de municipios en peligro muy alto

Por su parte, los Agentes Rurales han informado que este domingo el peligro de incendio es muy alto en 30 municipios del centro y oeste de Cataluña repartidos en las comarcas de l’Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta. En estas localidades se ha activado el plan Alfa en nivel 3 y se recomienda mucha prudencia en las actividades al aire libre para evitar fuegos.