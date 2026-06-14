Los Bomberos trabajan en un nuevo incendio forestal en Ponts

Otro incendio forestal quema en Cataluña este fin de semana. Los Bomberos de la Generalitat trabajan para extinguir un fuego que se ha declarado alrededor de las seis de la tarde en Ponts (Noguera). De momento hay unas cincuenta dotaciones, diez de ellas aéreas, que trabajan en una superficie de unas 10 hectáreas. Las tareas de los efectivos de emergencias han conseguido estabilizar las llamas después de dos horas quemando.

Según los datos provisionales facilitados por los Agentes Rurales, el fuego ha afectado una superficie de unas 6,5 hectáreas. El incendio ha coronado la cresta de Sant Pere de Ponts, y los Bomberos trabajan para contener los flancos. Las llamas han obligado a cortar la circulación por la C-14 entre los kilómetros 112 y 124, de Vilanova de l’Aguda a Ponts, de manera que se realizan desvíos en Ponts y Bassella.

Actualmente tenemos 42 dotaciones de #bomberscat activas, 7 de ellas aéreas. El fuego ha coronado la cresta de Sant Pere de Ponts. Trabajamos para contener los flancos de una zona de trabajo de unas 10 hectáreas. https://t.co/eb1zwD5jND — Bombers (@bomberscat) June 14, 2026

Dos incendios controlados este domingo

Cabe recordar que los Bomberos han podido controlar a primera hora de este domingo el fuego que ardía desde ayer en la Segarra y también tienen estabilizado el incendio de vegetación forestal y agrícola que se ha declarado en Cervià de les Garrigues (Les Garrigues) y que ya ha quemado al menos 33 hectáreas, según datos provisionales de los Agentes Rurales. El fuego ha obligado a evacuar ocho casas por precaución y Protección Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento en la zona de la Partida de la Devesa.