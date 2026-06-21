Muere el tercer menor accidentado en la playa de la Arrabassada de Tarragona

Un tercer menor accidentado en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha muerto este domingo en el Hospital Joan XXIII, donde se encontraba ingresado. Al igual que en el caso del segundo fallecido el sábado, ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha dado la noticia a través de un tuit en la red X. El adolescente tenía 13 años.

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Profundamente afectado por la muerte del tercer menor afectado por el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona. No hay palabras en estos momentos de dolor.



Quiero trasladar mi apoyo, afecto y respaldo a las familias y amistades de los chicos, y a todo el club CD La Floresta.… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 21 de junio de 2026

«Profundamente afectado por la muerte del tercer menor afectado por el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona. No hay palabras en estos momentos de dolor», ha escrito el presidente de la Generalitat.

El accidente tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando seis personas se bañaban en la cueva del Gos, entre las playas de la Arrabassada y del Miracle, con bandera amarilla y mucho oleaje. Uno de los adolescentes, de 12 años, ya murió el mismo viernes, mientras que otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII, uno de los cuales murió el sábado. Tenía 13 años.

Socorristas en la playa de la Arrabassada, el viernes por la tarde / ACN-Eloi Tost

Una zona que queda fuera de la vista de los socorristas

A pesar del mal estado del mar, tres personas pudieron salir por su propio pie del agua, mientras que las otras tres fueron rescatadas por los servicios de emergencia. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó seis ambulancias y un helicóptero medicalizado para realizar la asistencia sanitaria. Los Bomberos, los Mossos, la Cruz Roja y Salvamento Marítimo también actuaron en la zona. La zona de rocas donde se bañaban los seis jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la vista de los socorristas.

También en Barcelona, concretamente en la playa de Sant Miquel de la Barceloneta, un hombre de mediana edad murió ahogado hacia las 07.00 de la mañana. Los profesionales del SEM no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Desde el inicio oficial de la campaña de verano en Cataluña, el pasado lunes, han muerto cuatro personas en Cataluña en accidentes en las playas, tres de las cuales son menores.