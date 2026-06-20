Dos menores han muerto y un tercero se encuentra en estado crítico a consecuencia del accidente sucedido el viernes mientras se bañaban en la playa de la Arrabassada de Tarragona, en la cual ondeaba la bandera amarilla. Uno de los adolescentes, de 12 años, ya falleció el mismo viernes, mientras que otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII. Lamentablemente, uno de ellos, de 13 años, ha muerto este sábado.

Con mucha tristeza he conocido la noticia de la muerte de un segundo menor tras el accidente ocurrido en la playa de la Arrabassada de Tarragona.



Quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia y amistades.



Mi reconocimiento y agradecimiento a los y las profesionales del… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 20, 2026

La noticia la ha dado a conocer el mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de su perfil en la red X. «Con mucha tristeza he conocido la noticia de la muerte de un segundo menor tras el accidente ocurrido en la playa de la Arrabassada de Tarragona. Quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia y amistades», ha escrito Illa.

Los hechos ocurrieron el viernes por la tarde cuando seis jóvenes se bañaban en la cova del Gos de la citada playa tarraconense, en la cual había mucho oleaje. A pesar del mal tiempo, tres personas pudieron salir por su propio pie del agua, mientras que las otras tres fueron rescatadas del agua por los servicios de emergencia.

Una zona fuera de la visión de los socorristas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó seis ambulancias y un helicóptero medicalizado para realizar la asistencia sanitaria. Los Bomberos, los Mossos, la Cruz Roja y Salvamento Marítimo también actuaron en la zona. La zona de rocas donde se bañaban los seis jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la visión de los socorristas, ha recogido la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Socorristas en la playa de la Arrabassada de Tarragona, viernes por la tarde / ACN-Eloi Tost

El servicio de salvamento de playa de Cruz Roja localizó a dos de las víctimas, que fueron trasladadas a tierra. Una de ellas se pudo rescatar con barca, pero en el caso de la segunda el estado del mar impedía acercarse a las rocas y los socorristas tuvieron que saltar al agua en una zona con riesgo de corrientes y resaca. La tercera víctima fue rescatada por el helicóptero de Salvamento Marítimo.

A dos de las personas heridas, de 13 años, se les pudo recuperar las constantes y fueron trasladadas al hospital Joan XXIII. Uno de estos heridos es el que ha muerto este sábado. Al chico de 12 años, los profesionales del SEM no pudieron hacer nada para salvarle la vida.