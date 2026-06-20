Dos menors han mort i un tercer es troba en estat crític a conseqüència de l’accident succeït divendres mentre es banyavenen a la platja de l’Arrabassada de Tarragona, en la qual onejava la bandera groga. Un dels adolescents, de 12 anys, ja va morir el mateix divendres, mentre altres dos van ser traslladats en estat crític a l’hospital Joan XXIII. Lamentablement, un d’ells, de 13 anys, ha mort aquest dissabte.
Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d’un segon menor arran de l’accident ocorregut a la platja de l’Arrabassada de Tarragona.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 20, 2026
Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats.
El meu reconeixement i agraïment als i les professionals del…
La notícia l’ha donat a conèixer el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, a través del seu perfil a la xarxa X. “Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d’un segon menor arran de l’accident ocorregut a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats”, ha escrit Illa.
Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan sis joves es banyaven a la cova del Gos de la citada platja tarragonina, en la qual hi havia molt onatge. Tot i la mala mar, tres persones van poder sortir pel seu propi peu de l’aigua, mentre que les altres tres van ser rescatades de l’aigua pels serveis d’emergència.
Una zona fora de la visió dels socorristes
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l’assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van actuar a la zona. La zona de roques on es banyaven els sis joves, entre la platja de l’Arrabassada i la del Miracle, quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes, ha recollit l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
El servei de salvament de platja de Creu Roja va localitzar dues de les víctimes, que van ser traslladades a terra. Una d’elles es va poder rescatar amb barca, però en el cas de la segona l’estat de la mar impedia acostar-se a les roques i els socorristes van haver de saltar a l’aigua en una zona amb risc de corrents i ressaca. La tercera víctima va ser rescatada per l’helicòpter de Salvament Marítim.
A dues de les persones ferides, de 13 anys, se les va poder recuperar les constants i van ser traslladades a l’hospital Joan XXIII. Un d’aquests ferits és el que ha mort aquest dissabte. Al noi de 12 anys, els professionals del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.