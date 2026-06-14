Els Bombers treballen en un nou incendi forestal a Ponts

Un altre incendi forestal crema a Catalunya aquest cap de setmana. Els Bombers de la Generalitat treballen per extingir un foc que s’ha declarat pels volts de les sis de la tarda a Ponts (Noguera). De moment hi ha una cinquantena de dotacions, deu de les quals aèries, que treballen en una superfície d’unes 10 hectàrees. Les tasques dels efectius d’emergències han aconseguit estabilitzar les flames després de dues hores cremant.
Segons les dades provisionals facilitades pels Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície d’unes 6,5 hectàrees. L’incendi ha coronat la carena de Sant Pere de Ponts, i els Bombers treballen per contenir els flancs. Les flames han obligat a tallar la circulació per la C-14 entre els quilòmetres 112 i 124, de Vilanova de l’Aguda a Ponts, de manera que es fan desviaments a Ponts i Bassella.
Actualment hi tenim 42 dotacions de #bomberscat actives, 7 d'elles aèries. El foc ha coronat la carena de Sant Pere de Ponts. Treballem per contenir els flancs d'una zona de treball d'unes 10 hectàrees. https://t.co/eb1zwD5jND— Bombers (@bomberscat) June 14, 2026
Dos incendis controlats aquest diumenge
Cal recordar que els Bombers han pogut controlar a primera hora d’aquest diumenge el foc que cremava des d’ahir a la Segarra i també tenen estabilitzat l’incendi de vegetació forestal i agrícola que s’ha declarat a Cervià de les Garrigues (Les Garrigues) i que ja ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. El foc ha obligat a evacuar vuit cases per precaució i Protecció Civil de la Generalitat ha enviat un missatge ES-Alert per ordenar el confinament a la zona de la Partida de la Devesa.
ℹ️🔥 L'incendi iniciat a Cervià de les Garrigues (Les Garrigues), ja estabilitzat per @bomberscat, afecta una superfície aproximada de 46 hectàrees, segons dades provisionals dels #AgentsRurals.— Agents Rurals (@agentsruralscat) June 14, 2026
Treballem en la hipòtesi d'una radial com a principal causa del foc. https://t.co/xxPlFV3WGU pic.twitter.com/HhyAZX1PFk