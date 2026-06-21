Mor el tercer menor accidentat a la platja de l’Arrabassada de Tarragona

Un tercer menor accidentat a la platja de l’Arrabassada de Tarragona ha mort aquest diumenge a l’Hospital Joan XXIII, en el qual es trobava ingressat. Com en el cas del segon mort de dissabte, ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha donat la notícia a través d’una piulada a la xarxa X. L’adolescent tenia 13 anys.
Profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l’accident a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. No hi ha paraules en aquests moments de dolor.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 21, 2026
Vull traslladar el meu escalf, afecte i suport a les famílies i amistats dels nois, i a tot el club CD La Floresta.…
“Profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l’accident a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. No hi ha paraules en aquests moments de dolor”, ha escrit el president de la Generalitat.
L’accident va tenir lloc divendres a la tarda, quan sis persones es banyaven a la cova del Gos, entre les platges de l’Arrabassada i del Miracle, amb bandera groga i molt onatge. Un dels adolescents, de 12 anys, ja va morir el mateix divendres, mentre que altres dos van ser traslladats en estat crític a l’hospital Joan XXIII, un dels quals va morir dissabte. Tenia 13 anys.
Una zona que queda fora de la visió dels socorristes
Tot i la mala mar, tres persones van poder sortir pel seu propi peu de l’aigua, mentre que les altres tres van ser rescatades pels serveis d’emergència. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l’assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van actuar a la zona. La zona de roques on es banyaven els sis joves, entre la platja de l’Arrabassada i la del Miracle, quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes.
També a Barcelona, concretament a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta, un home de mitjana edat va morir ofegat cap a les 07.00 del matí. Els professionals del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.
Des de l’inici oficial de la campanya d’estiu a Catalunya, dilluns passat, han mort quatre persones a Catalunya en accidents a les platges, tres de les quals són menors.