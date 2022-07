Dos homes moren ofegats a les platges de Mont-roig del Camp i Cambrils

Diumenge tràgic a les platges de Catalunya. Dos homes han mort ofegats en platges de Mont-roig del Camp i Cambrils, a la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp, la víctima ha estat un home de 73 anys i nacionalitat francesa que s’estava banyant a la platja del Cristall, on hi havia bandera verda. El 112 ha rebut l’avís per l’ofegament d’aquest home a les 11.12 hores. Concretament ha trucat un testimoni informant que un home s’havia trobat malament dins l’aigua i l’havien tret inconscient. Els socorristes primer i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) una mica més, l’han intentat reanimar sense èxit i per tant no han pogut fer res per la seva vida.

Els serveis d’emergències hi havien enviat dues unitats i un helicòpter, però tot i així l’home ja era mort quan han arribat. La platja tenia socorrista en el moment de la mort d’aquest home i hi havia bandera verda. Un cop confirmada la mort s’hi han desplaçat Mossos d’Esquadra i agents de la Guàrdia Civil.

Pel que fa al cas de Cambrils, allà ha mort un home de 60 anys i nacionalitat catalana mentre s'estava banyant a la platja de la zona de l'Avinguda Diputació d'aquest municipi. Els fets han passat a les 12.23 hores i els serveis d'emergències s'hi han presentat però no hi han pogut fer res.

A Cambrils, ha mort un home de 60 anys i nacionalitat espanyola mentre es banyava a la platja de la zona de l’Avinguda Diputació. El 112 ha rebut l’avís a les 12.23 hores. Els serveis d’emergències mèdiques hi han enviat tres unitats terrestres i un helicòpter, i posteriorment han arribar els Mossos i la Guàrdia Civil. En aquesta platja també onejava la bandera verda i hi havia servei de socorristes.

Amb aquestes dues morts ja han mort a Catalunya nou persones ofegades a les platges. Per aquest motiu Protecció Civil ha recordat que és important extremar les precaucions a la platja i escollir sempre les que estan vigilades, tot i que no sempre és garantia.