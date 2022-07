Desallotgen diverses platges de Sitges per l’avistament d’un tauró

L’Ajuntament de Sitges ha prohibit el bany a la platja de la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona i l’Estanyol a Sitges per la presència d’un tauró a menys de 100 metres de la costa. Així ho ha anunciat l’Ajuntament del municipi del Garraf. De fet, a primera hora del matí, les autoritats també han prohibit el bany a Vilanova i la Geltrú per la presència de dues tintoreres a la platja de Sant Gervasi i es tracta del segon cop que succeeix en una sola setmana a la capital del Garraf.

Platja de Sitges / Ajuntament de Sitges

Vist per primer cop a la platja de la Fragata

Diversos usuaris relaten que el tauró seria d’uns 1,5-2 metres de llargada a uns 100 metres de la platja de la Fragata i de seguida ha marxat cap a la platja de la Ribera, on ha fet exactament el mateix. S’ha vist per primer cop a les 12.50h i es tracta d’una espècie molt habitual a les costes del Garraf, tot i estar en perill d’extinció. Cada estiu hi ha una alerta d’aquest tipus de tauró i no es considera agressiu i no hi ha constància d’atac a humans d’aquesta espècie que és considera una de les més ràpides, ja que pot arribar als 70 km/h. Es tracta de l’espècie de tauró Solraig, que pot arribar a mesurar 4,5 metres de llargària i l’espècie habita els mars càlids i temperats.

Tauró Solraig

L’Associació Cetàcea afirma que aquest tipus d’espècies són objectiu de la pesca industrial a la gran majoria d’oceans i són víctimes de pesca accidental per part de pescadors que busquen altres tipus de taurons. Alhora, són víctimes del comerç internacional d’aletes, molt buscades al mercat asiàtic. Aquestes condicions amb les que viuen aquesta espècies de taurons es veuen perjudicades per la lentitud d’arribada a la maduresa del tauró solraig, una espècie que triga 18 anys a arribar a l’edat de reproducció.