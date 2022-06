Un jove de 23 anys mor a Sitges en caure al mar des del Baluard

Mort tràgica i molt prematura a Sitges. Un noi britànic de només 23 anys ha mort a Sitges després d’haver caigut al mar des del Baluard de l’església de la Punta. Es tracta d’una de les zones més emblemàtiques de Sitges i la mort hauria estat accidental. Almenys així és com la investiguen els Mossos d’Esquadra, segons ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies després que La Vanguardia hagi avançat aquest tràgic succés aquest dimarts al vespre.

Els serveis d’emergències no poden fer res per salvar-li la vida després de la caiguda

Tot hauria succeït a un quart de quatre de la matinada, quan el jove ha caigut des d’un desnivell de cinc metres d’alçada cap a les roques que fan de mur de contenció per a l’espigó. El noi no estava sol quan ha caigut. De fet, han estat els seus amics, un jove i una tercera persona, qui han avisat els serveis d’emergències i han acompanyat la víctima fins la seva arribada. Els sanitaris, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida i finalment s’ha declarat la seva mort.

Els Mossos treballen amb la hipòtesi d’un accident i es descarta el suïcidi

De moment els fets s’investiguen com un accident, tot i que l’autòpsia haurà de determinar si hi ha hagut alguna circumstància que es pugui relacionar amb aquesta caiguda del jove. La víctima, un noi britànic de només 23 anys no tenia domicili ni cap relació amb Sitges. Per ara els Mossos descarten que la mort sigui en realitat un suïcidi o que tingui causes criminals, i la hipòtesi amb la que es treballa és que ha estat un accident. Sitges està commogut per aquesta mort d’un noi tan jove al Baluard de l’església de la punta, una de les localitzacions més famoses del municipi.