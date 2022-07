Puigdemont i Boye veuen contradiccions entre l’advocat general del TJUE i la jurisprudència

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu advocat, Gonzalo Boye, han alertat de les contradiccions entre l’opinió de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) I i el mateix tribunal de Luxemburg, en relació a les prejudicials presentades pel jutge Llarena sobre les euroordres presentades contra els exiliats. En aquest sentit, tant Puigdemont, com Gonzalo Boye, han afirmat que no estan satisfets amb les conclusions de l’advocat general i tampoc són els arguments que esperaven.

Segons Boye, el criteri de l’advocat general representa una “negació mateixa dels drets fonamentals com a drets individuals assumint que només quan existeix una vulneració generalitzada i sistèmica és quan es poden tenir en consideració com a causa per a denegar un lliurament”.

Sobre las conclusiones del Abogado General:



No eran las que esperábamos, obviamente tendremos que esperar a la Sentencia, pero no podemos estar contentos con este posicionamiento del Abogado General. — Gonzalo Boye (@boye_g) July 14, 2022

“Desnaturalització” de la Carta de drets de la UE

L’advocat argumenta que aquestes conclusions impliquen una “desnaturalització” de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i un “retrocés important” pel que fa a drets i llibertats generalitzades. Tot i això, Boye diu que això no implica una extradició ni una futura entrega dels exiliats, però afirma que tornen “a la casella de sortida”.

Hem llegit l’opinió de l’advocat general del TJUE sobre les prejudicials presentades pel jutge Llarena en relació amb les euroordres emeses contra nosaltres, i naturalment no ens satisfan ni són les que esperàvem. Estarem a l’aguait, com sempre, la decisió del tribunal. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 14, 2022

Puigdemont afirma que lluitarà fins al final

Tant Puigdemont, com Boye han afirmat que seguiran lluitant pels “drets fonamentals”. “Lluitarem per cada dret i per cada opció. Fins al final”, diu el president a l’exili, i adverteix que tenien identificats cadascun dels escenaris i ja saben què han de fer en cadascun d’ells. Puigdemont afirma que “no ens trobem en els pitjors dels escenaris”.

L’Advocat del TJUE, en les seves conclusions, creu que “autoritat judicial no pot denegar l’execució d’una ordre de detenció europea basant-se en el risc de vulneració del dret a un procés equitatiu de la persona reclamada si no es demostra l’existència de deficiències sistèmiques o generalitzades que afectin el sistema judicial de l’Estat membre emissor”. És a dir, que l’autoritat judicial belga hauria d’haver acreditat que a Espanya es vulneren drets fonamentals abans de rebutjar per aquest motiu l’euroordre.