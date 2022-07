Borràs rep la notícia de la Fiscalia envoltada d’autoritats del país

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha rebut la notícia de la petició de la fiscalia de penes de presó i inhabilitació pel delicte pel qual se l’acusa, envoltada d’autoritats del país. La cambra catalana acull aquest migdia la presa de possessió de la nova Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas. Abans de l’acte oficial, Borràs ha rebut al despatx d’audiències els principals convidats, entre els quals el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els expresidents Artur Mas i José Montilla.

Al despatx, Borràs també ha rebut tots els membres de la mesa del Parlament, diverses conselleres del Govern, presidents de grups parlamentaris com Salvador Illa, i el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. A les 12 del migdia, les portes del despatx s’han obert i tots els presents han acompanyat Borràs fins a la sala d’actes del Parlament per procedir a la presa de possessió.

La nova síndica de greuges aposta pel “diàleg i el pacte”

Borràs, somrient com és habitual en ella, ha presentat l’acte amb normalitat. Acte seguit, Giménez-Salinas ha jurat el càrrec comprometent-se a defensar els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. En el seu discurs ha fet una referència breu a la judicialització de la política, la síndica s’ha mostrat partidària de la “desjudicialització dels conflictes” i ha mencionat la necessitat de modificar el delicte de sedició, adaptant el Codi Penal al context europeu. Ara bé, també ha advertit que la desjudicialitzaicó també requereix trobar “sortides pactades” d’alguns conflictes. “Em diuen que soc ingènua, no ho soc, asseguro que he passat per moltes coses, tinc confiança en el diàleg i el pacte perquè la justícia penal és sempre l’últim recurs”.