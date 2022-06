Esther Giménez-Salinas substitueix Ribó com a nova Síndica de Greuges

Rafael Ribó ha deixat de ser Síndic de Greuges després de 18 anys i serà Esther Giménez-Salinas qui el substitueixi. Aquest dijous el Parlament l’ha escollit com a nova Síndica de Greuges amb el suport de més de tres cinquenes parts de l’hemicicle. Això suposa que ha rebut 91 vots a favor i 39 en contra en una votació que ha estat secreta. ERC, Junts i PSC són els grups que l’havien proposat per al càrrec, per la qual cosa se sabia que els vots li permetrien substituir Ribó.

Així, l’exrectora de la Universitat Ramon Llull i exvocal del Consell General del Poder Judicial serà la quarta Síndica de Greuges i la primera dona en ocupar aquest càrrec. Tindrà un mandat de 6 anys i no podrà ser reelegida, tot i que Ribó ha estat 18 anys al càrrec, els últims tres en funcions mentre se li buscava substitut.

El següent pas és que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, proclami l’elecció de Salinas i la comuniqui al president del Govern, Pere Aragonès, que en última instància haurà d’ordenar-ne la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Posteriorment la nova Síndica de Greuges haurà de prendre possessió del seu càrrec davant la Mesa del Parlament.

Salinas situa la justícia restaurativa com l’eix principal del seu mandat

Recentment, davant la Comissió del Síndic de Greuges del Parlament, Salinas va assegurar que la justícia restaurativa serà l’eix principal del seu mandat juntament amb la protecció a la infància i la revisió del sistema penitenciari. En aquesta intervenció el 21 de juny va repassar la seva trajectòria en l’àmbit jurídic i va demanar un sistema més centrat en la víctima, així com la necessitat d’una mirada feminista en un sistema judicial que té encara “una cultura molt masculina”.