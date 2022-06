ERC i CUP neguen tenir responsabilitats sobre el futur de Laura Borràs

L’independentisme entrarà els propers mesos en una dimensió desconeguda pel cas de Laura Borràs i el procés obert pel suposat fraccionament de contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La complexitat de la qüestió amenaça novament les relacions ja deteriorades entre els dos socis de Govern. Totes les mirades se centren en ERC per veure si mostra disposició a ‘salvar’ la presidenta del Parlament davant d’un cas que la pròpia afectada considera una persecució política dins el marc de la “causa general contra l’independentisme”. Els republicans, però, no ho veuen clar tot i que des de fa mesos JxCat els reclama fer un front comú de partits independentistes per protegir la presidenta. El fet cert, però, és que aquest front a hores d’ara sembla pràcticament impossible de bastir.

Fonts d’ERC prefereixen no avançar-se als fets i no fer futuribles sobre el cas. Els republicans, de moment, són partidaris d’esperar el moment en què a la Mesa del Parlament arribi la notificació del TSJC amb una citació perquè Borràs comparegui davant del jutge. “A partir d’aquí hem de seure i veure quin punt del reglament s’aplica i com, perquè això el reglament tampoc ho diu, així que entrem dins d’una dimensió desconeguda”, apunten les mateixes fonts. Per la seva banda, fonts de la CUP també s’espolsen qualsevol responsabilitat en el futur de Borràs: “Qui creiem que ha de prendre la decisió són ERC i Junts, que són els qui la van votar com a presidenta i els qui han d’explicar com volen afrontar-ho.”

ERC creu que l’escenari no està definit i no es poden posicionar

Els republicans no creuen que hagin de posicionar-se ara perquè l’escenari no està definit. Serà la Mesa del Parlament la que haurà de determinar quin punt de l’article 25 del reglament del Parlament sobre “causes de suspensió dels drets i deures parlamentaris” aplica a Borràs. Aquest article, de quatre punts, diu en el punt 4 que “en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata”.

El mateix punt 4 de l’article 25 sosté que “si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al llarg de la suspensió, cal el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats”. Aquesta comissió està presidida pel diputat de JxCat i advocat Jaume Alonso-Cuevillas. El dictamen de la comissió doncs estaria en mans de Cuevillas, proper a Borràs. Fonts d’ERC insisteixen doncs que l’escenari que s’acabarà definint “és una incògnita” i que “l’haurem d’anar construint”. Creuen que dir que ERC “deixarà caure” Borràs és “un error” perquè es desconeix què pot passar fins que no s’aclareixi el panorama.

ERC creu que el cas de Borràs no té res a veure amb una causa política

Els republicans intenten esquivar que se’ls identifiqui com els últims responsables de ‘salvar’ Borràs. A més a més, consideren que el cas no té res a veure amb d’altres que s’han donat com el de Pau Juvillà o el del mateix expresident del Parlament Roger Torrent. “Si el seu cas [de Borràs] fos per una qüestió política no hi hauria debat, però no estarà davant d’un jutge per haver permès un debat sobre la monarquia al Parlament”, diu una veu republicana. A banda, els republicans pensen que no es pot fer la vista grossa amb les informacions que han sorgit darrerament al voltant del cas Borràs, en referència als àudios.

A hores d’ara, els republicans veuen encara “moltes incògnites” sobre el cas i, davant de la situació, creuen que qui ha de donar respostes i més explicacions és la mateixa Borràs. Una veu d’ERC sosté a més que, quan va aparèixer el cas de l’ILC —quan l’ara presidenta era aleshores consellera de Cultura—, Borràs va comparèixer al Parlament per donar explicacions. “En aquell moment va negar les acusacions, però no va dir que fos un cas de lawfare, això ho va dir més endavant, ha anat construint el relat”.

ERC creu que Borràs podria posar en joc el prestigi del Parlament

Les mateixes fonts insisteixen, tal i com ja ha apuntat aquest dijous Carme Forcadell en una entrevista, que el focus s’ha de dirigir a Borràs, a qui s’emplaça a fer una reflexió perquè es considera que el que faci no l’afecta només a ella. “Representa la cambra i tota la ciutadania, ens fa por que afecti el prestigi de la institució”, remarquen els republicans. El partit, que es vanta de no tenir casos de corrupció, recorda que sempre ha posat en aquest terreny “el llistó molt alt” i el que no poden fer ara és baixar-lo. Per tant, amb aquest argument els republicans s’espolsen la responsabilitat sobre el futur de Borràs: “Hi ha bastant consens, menys ella, que el cas és diferent, per tant és ella que ha d’explicar, si vol arrossegar tota la institució per una causa personal”.

Des del carrer Calàbria defensen que “no hi pot haver ombres” en la resolució del cas de Borràs “perquè ens juguem el prestigi i l’honorabilitat de les institucions”. Les mateixes fonts defensen que els republicans “sempre hem tingut un nivell d’exigència alt en casos de corrupció” i afegeixen que ara no es poden donar arguments a l’unionisme per atacar l’independentisme. Els republicans, per tant, mantindran el debat viu sobre el cas Borràs, però tenen definida clarament la seva postura sobre la situació en què es troba la presidenta del Parlament.

L’entorn de Borràs, pendent del que facin ERC i la CUP

Mentrestant, l’entorn de Borràs al Parlament insisteix que deixar caure la presidenta serà “una decisió política” que haurà de prendre la Mesa del Parlament quan arribi la notificació del judici oral, que es preveu que pugui ser després de les vacances. Serà aleshores que la Mesa haurà de dirimir sobre la qüestió. “S’ha de veure què fan la CUP i ERC”, apunten fonts de l’entorn de la presidenta a EL MÓN, que donen per fet que “el que li demana el cos a ERC és carregar-se Borràs”. Les mateixes fonts, però, creuen que això suposaria fer-li la feina a la justícia espanyola, amb unes conseqüències en el Govern de coalició. Si ERC no compra el relat de Borràs, probablement creixin dins de Junts les veus que apostin per sortir del Govern, tot i que amb la nova direcció bicèfala Turull-Borràs tampoc sembla que aquest pas estigui del tot clar.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

Des de Junts també creuen que el capteniment d’ERC en el cas de Borràs pot tenir conseqüències de cara a les eleccions municipals del 2023. De moment, l’entorn de la presidenta sosté que a hores d’ara sobre la taula no hi ha cap pensament de dimitir, però adverteixen que tot escenari que es pugui imaginar pot capgirar-se per nous elements que puguin entrar en joc, com per exemple sentències d’Estrasburg favorables a Carles Puigdemont. “Poden passar moltes coses que facin canviar de nou el panorama”, alerten. De moment, sobre el seu cas la presidenta s’ha limitat a fer una piulada on qüestiona que el judici que se li faci sigui “just”. Per la seva banda, el portaveu de JxCat, Josep Rius, en el marc del ple, ha mostrat tot el suport a la presidenta: “Un cop més es troba sota l’espasa repressiva de l’estat espanyol, és l’enèsim exemple d’una situació de persecució”.