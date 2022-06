Junts i ERC exhibeixen bona sintonia després de l’última picabaralla

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha mostrat la disposició del seu partit per negociar amb Madrid, encara que ha posat tres condicions: que existeixin “garanties sòlides”, mecanismes d’avaluació, i inexistència de vetos pels seus interlocutors a la taula de diàleg. Junts i ERC han protagonizat els darrers dies han protagonitzat una picabaralla per la reunió que van mantenir la setmana passada la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños.

“Si és així, hi serem”, ha dit Batet sobre els criteris que ha proposat per tal de recuperar la negociació amb Madrid. Durant la sessió de control al Govern, aquest dimecres al matí al Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha agraït el to de Batet, i ha indicat que s’han de poder fixar les “condicions” entre els socis de Govern, conjuntament, per afrontar el diàleg amb l’Estat i tenir “més força”.

En aquest sentit, Aragonès ha citat l’informe ‘Cilevics’ del Consell d’Europa, que fa un any va establir unes recomanacions en referència al conflicte polític a Catalunya. El president podria aprofitar el text per portar-lo a la taula de diàleg —encara sense data per celebrar una nova reunió.

Junts recorda a ERC que cap govern espanyol ha aturat la repressió

D’altra banda, Batet ha recordat que, des del projecte de l’Estatut, en 12 anys cap govern espanyol no ha posat damunt la taula cap proposta política ni tampoc ha aturat la repressió contra Catalunya i l’independentisme. Tot i això, el president parlamentari de Junts ha ofert el partit per a negociar amb l’Estat. Ara bé, hi ha reiterat les condicions: que hi hagi “garanties sòlides”, mecanismes d’avaluació per obtenir resultats, i “sense vetos” als interlocutors. “Si és així, hi serem”.

Aragonès li ha recordat que, tot i la manca de propostes de l’Estat, tots els Governs de la Generalitat i els seus presidents han “aprofitat les oportunitats” quan Madrid ha dit que “volia escoltar”. I ha recordat que així ho va fer l’expresident Carles Puigdemont -sense mencionar-lo- l’octubre de 2017. El president ha conclòs que el Govern ha treballa en aquesta línia i que espera que la negociació amb l’Estat tingui “més força”.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar dimarts que ERC i Junts havien acordat dilluns en una reunió de coordinació no exhibir diferències en públic i resoldre conflictes en privat.