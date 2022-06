Junqueras reivindica una taula de diàleg que “incomoda”

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reivindicat avui la taula de diàleg amb el govern espanyol. Al seu parer, l’executiu espanyol sempre posa excuses per no asseure’s-hi perquè suposaria admetre que hi ha un conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya.

“L’últim que hauríem de fer és estalviar-li la taula que l’incomoda. Sempre defensarem la negociació en totes les seves concrecions possibles”, ha defensat Junqueras en un acte d’ERC en motiu del primer aniversari dels indults.

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira | ACN

Marta Rovira considera els indults com a insuficients

En aquest sentit també s’hi ha pronunciat la secretària general del partit republicà, Marta Rovira, a través d’un vídeo en directe. Ha considerat que els indult són un primer pas però “insuficient” i ha lamentat que l’executiu de Pedro Sánchez estigui acomplexat i no tingui valentia per afrontar aquest repte.

Precisament avui que se celebra el primer any dels indults als presos polítics independentistes, hi ha una reunió entre la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, amb l’objectiu de reconduir la situació entre les dues administracions i reprendre el diàleg.

Dia d’aniversari i de reunió

També s’espera que s’hi abordi la data de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La trobada entre presidents s’espera des de fa setmanes, tot i que no està agendada. L’objectiu és tractar el cas d’espionatge amb el programari Pegasus a polítics independentistes, fet que ha suposat un abans i un després en la relació entre ERC i el PSOE.

La taula de diàleg és un altre tema que preocupa al Govern, ja que a priori s’havia de reunir a principis d’any i no es reuneix des del passat setembre del 2021. Per això, després de les eleccions andaluses, el Govern espera que es reprenguin les relacions, però en cap cas “normalitzar-les”.